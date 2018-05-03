世界最營養100種食物 肥豬肉竟在前10名

美國研究，世界最營養100種食物，肥豬肉列前十名。（資料照片/張鎧乙攝）

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中時電子報
/綜合報導

國人愛吃，除了吃飽，還要滿足口腹之慾。根據《國家地理雜誌》和《BBC》報導，美國研究列出「世界最有營養的100種食物排行榜」中，前10名依序為杏仁、釋迦、鱸魚、比目魚、奇亞籽、南瓜籽、瑞士甜菜、肥豬肉、甜菜及鯛魚，最讓人驚訝的是第8名的肥豬肉，中國菜裡有不少名菜都是用肥瘦相間的豬肉製成，包括紅燒肉、東坡肉、梅乾扣肉等，但很多人擔心吃肥肉易胖或是有害健康。

台安醫院營養師劉怡里表示，台灣人脂肪攝取總量過高、飽和脂肪酸過高，不適合吃太多的肥豬肉，並說，豬肉本身即可提供鐵質、B群，吃瘦肉即可。

美國該篇研究，是以20歲男性每日營養需求做標準，從1000種食物進行組合，找出100種出現頻率最高食物，代表此種食物營養豐富全面，其中杏仁

富含單不飽和脂肪酸，能保護心血管，還可能對糖尿病有幫助，每百公克579大卡，營養分為97，獲第一名。

釋迦富含糖分、維生素A、C、B1、B2和鉀，每百公克75大卡，營養分為96，名列第二名。該研究並說，釋迦富含維生素C與B2，為蘋果的逾10倍，是最佳抗氧化、抗老化水果，有助於皮膚保健。

鱸魚為大西洋魚種，深海魚，擁有高蛋白和低飽和脂肪，每百公克79大卡，營養分89，名列第三，第四名至第十名，依序是比目魚、奇亞籽、南瓜籽、瑞士甜菜、肥豬肉、甜菜及鯛魚。

其中，肥豬肉最讓人驚訝，不過研究表示，雖然肥豬肉入了營養榜單，但任何食材都要適量攝取，且科學家指出，世界最有營養的食材，是未加工過後的肉製品。

(中時電子報)

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