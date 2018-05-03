緊咬管爺偷跑！ 徐國勇：多領百萬薪 但人性不能違法

2018年05月03日 15:41 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

緊咬管中閔偷跑就任獨董，政院發言人徐國勇提高分貝續批！他指出，管中閔從5月底經台大校長同意出任獨董，到9月簽定產學合作，其間3個月多領薪資多達百萬元，雖說這是人性問題，但人性也不可以違法。

關於獨董3個月的空窗期，行政院、金管會、教育部口徑一致，認定管中閔是偷跑就任獨董。風傳媒報導，徐國勇表示，根據公司法，股東常會董監改選的開會通知，至少需1個月以前寄發獨特提名訊息，早在股東會召開以前的3-5個月就對外公布，公立大學教師當選獨董後，有充分時間向校方提出申請，「時間上綽綽有餘，怎麼會來不及？」

管中閔是6月獲台灣大聘任獨董，台大9月才同意兼職案，徐國勇表示，「你（管中閔）9月去就任不就沒事了？」徐國勇還暗示，獨董薪水很高，提早就任每個月可領幾10萬元，提早3個月就可多領100萬薪水，「這是人性，但是人性不能違法，時間沒到去擔任，就是違法！」但有網友反批，「聘書載明那天聘用，就會從那天發薪俸，還有多拿這回事！徐真是胡言亂語！」

根據證交所公布資訊，台大老師在上市、上櫃、興櫃公司擔任獨董者將近140人。台大指出，此作業時間的3個月空窗期，是台大內規行之有年的通例，管中閔絕非是特例。

(中時電子報)