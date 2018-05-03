緊咬管爺偷跑！ 徐國勇：多領百萬薪 但人性不能違法

行政院發言人徐國勇（圖）3日在行政院會後記者會表示，台大校長當選人管中閔在台大跟台哥大簽署產學合作契約前就去當台哥大獨董，明顯不符規定，「請台大出來講清楚」。（中央社）

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中時電子報
/綜合報導

緊咬管中閔偷跑就任獨董，政院發言人徐國勇提高分貝續批！他指出，管中閔從5月底經台大校長同意出任獨董，到9月簽定產學合作，其間3個月多領薪資多達百萬元，雖說這是人性問題，但人性也不可以違法。

關於獨董3個月的空窗期，行政院、金管會、教育部口徑一致，認定管中閔是偷跑就任獨董。風傳媒報導，徐國勇表示，根據公司法，股東常會董監改選的開會通知，至少需1個月以前寄發獨特提名訊息，早在股東會召開以前的3-5個月就對外公布，公立大學教師當選獨董後，有充分時間向校方提出申請，「時間上綽綽有餘，怎麼會來不及？」

管中閔是6月獲台灣大聘任獨董，台大9月才同意兼職案，徐國勇表示，「你（管中閔）9月去就任不就沒事了？」徐國勇還暗示，獨董薪水很高，提早就任每個月可領幾10萬元，提早3個月就可多領100萬薪水，「這是人性，但是人性不能違法，時間沒到去擔任，就是違法！」但有網友反批，「聘書載明那天聘用，就會從那天發薪俸，還有多拿這回事！徐真是胡言亂語！」

根據證交所公布資訊，台大老師在上市、上櫃、興櫃公司擔任獨董者將近140人。台大指出，此作業時間的3個月空窗期，是台大內規行之有年的通例，管中閔絕非是特例。

(中時電子報)

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