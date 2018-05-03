教育推隨進隨出開放式大學 10年拿學位

2018年05月03日 15:49 中時 林志成

為推廣終身學習，教育部以「開放式大學」理念，讓未取得學位的人，可參與「大學進修部四年制學士班彈性修業方案」，10年內修完學分就可取得學位；對想拿第二張學位的人，規畫「大學校院辦理多元專長培力課程」，修48學分以上，可拿另一張學士學位。

教育部表示，「大學進修部四年制學士班彈性修業方案」及「大學校院辦理多元專長培力課程」，都要從今年8月新學期開始推動，大學院校可提出申請來辦理，有興趣的學生也可及早準備。

教育部次長姚立德表示，現在產業周期很短，有些人工作一段時間後想充電，或要學新能力以轉換職場，大學應該扮演起角色；此外，有些人已經拿過一張學位，他們5、60歲退休了，想進大學充電拿第二張學位，再創另一個人生，大學可以幫他們圓夢。

姚立德說，針對尚未取得學士學位的在職者，推出「大學進修部四年制學士班彈性修業方案」，他們可隨進隨出，修習的學分採累計制，不受4年須要取得學位及每學期最低修習學分的限制，即使有一、兩學期因工作關係沒有空修學分，也不用辦理休學。

姚立德指出，參加「大學進修部四年制學士班彈性修業方案」的學生，每年註冊時，可依照自身職涯需求彈性規畫進修學分數，且保障就學貸款、弱勢助學金及學雜費減免資格。他們只要在10年內修滿128個畢業學分，就可取得學士學位。6月中旬開始受理大學申請。

此外，對於想拿第二張學位的人，教育部推出「大學校院辦理多元專長培力課程」，學生可先修讀由學校或機構開設符合產業需求的學分班課程，包含推廣教育、職訓機構開設的課程。

姚立德說，學生修讀一定專業學分數後，再透過申請入學至各校就讀進修部，所累積的學分數經各校採認，加上入學科系專業學分數累積超過48學分者（但在入學科系必須修12學分以上），修業期滿經考試合格者，即可取得另一張專業學士學位。有意願辦理的大學可於即日起至5月30日提出申請。

(中時 )