精準打擊40年 戰斧巡弋飛彈2020年停產

幾乎是精準打擊代名詞的戰斧巡弋飛彈，縱橫戰場40年後，預計在2020年停產。(圖/美國航太博物館)

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中時電子報

美國海軍（USN）向雷神公司(Raytheon)提出最後一份戰斧巡弋飛彈(Tomahawk cruise missile)的訂單，宣告在完成這份合約後，戰斧飛彈將結束延續40年的生產歷史。

詹氏防衛網(Jane’s Defense )報導，這份合約是在4月27日簽定的，採購100枚戰斧飛彈改良第4型(Block IV)，總價1.43億美元。這批飛彈具備全方位垂直發射能力，可安裝在伯克級神盾驅逐艦上，主要任務是遠程對陸地攻擊之用。預計全部生產將會在2020年8月完成。

戰斧巡弋飛彈的軍用編號為BGM-109，是通用動力與雷神公司、麥道公司共同研發，於1983年正式服役，其原本的設計理念是一種可機動部署，並能精準打擊的核武器，原本預計在彈道部份安裝10萬噸當量黃色炸藥的核彈頭，可以一擊破壞蘇聯的前線基地。所幸大國的核武戰爭沒有出現，但是區域戰爭卻頻傳。

1991年1月爆發的第1次美國-伊拉克戰爭，是戰斧飛彈的首次實戰，擔任第一波摧毀伊拉克防禦、通信與交通的主力，首批發射的52枚飛彈當中，有51枚擊中預定目標，從此戰斧飛彈幾乎成為精準打擊的代名詞。在隨後的科索沃戰爭、阿富汗戰爭、利比亞戰爭與最近的敘利亞衝突中，也都大量的使用戰斧飛彈攻擊各種重要戰略目標。

然而， 戰斧飛彈畢竟已問世40多年，也差不多該有接班人了，因此美國海軍在2014年就提出「下世代陸攻武器」( Next Generation Land Attack Weapon )的討論計畫，還處在性能意向的討論階段。

(中時電子報)

文章來源：Raytheon receives last Tomahawk production contract from USN

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