致命沙塵暴襲捲印度北部 釀77死142人傷

2018年05月03日 16:25 中時電子報 李靖棠

據英國廣播公司（BBC）報導，印度西部和北部多個省份，近日遭遇致命的沙塵暴（Dust Storms）襲擊，包含北方邦（Uttar Pradesh）、拉賈斯坦邦（Rajasthan）和北阿坎德邦（Uttarakhand）先後傳出災情。最新統計顯示，沙塵暴造成至少有77人死亡和142人受到輕重傷。

也因為沙塵暴來襲，造成首都新德里（New Delhi）的英迪拉·甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）能見度極低，多數航班被迫取消或無限延期。而旁遮普（Punjab）與哈里亞納邦（Haryana）則傳出多起火車脫軌、路樹遭吹斷和大面積停電的慘況，不少死傷者是遭無預警倒下的樹幹或圍牆所傷。

68 killed after dust storm leaves trail of destruction in north India https://t.co/pJppt0DIHR pic.twitter.com/mddp9SnWuT — Kashmir Narrator (@KashmirNarrator) 2018年5月3日

受沙塵暴影響，即使入夜後，印度多地的能見度依然很糟糕。（圖/美聯社）

所謂「沙塵暴」，根據國際氣象組織（WMO）界定，沙塵現象被視為，一種因不穩定強氣流捲起沙塵，導致能見度降低的天氣現象。以能見度區別為四類：能見度有十公里或以上者，稱為塵霧；十至一公里稱為吹塵、能見度僅剩一公里及以下、二百公尺以上稱為沙塵暴；若低於二百公尺及以下的能見度，該沙塵現象則稱為嚴重沙塵暴。

Unexpected storm hits North India - https://t.co/ZU07nmYCgX pic.twitter.com/X1fzwPbj1b — dailyworld(.)in (@DailyWorldChd) 2018年5月2日

印度北部多地遭沙塵暴襲擊，居民不得不掩住口鼻出門。（圖/美聯社）

由於傷亡與破壞太多，讓各邦政府疲於奔命，受災區之一、拉賈斯坦邦首席大臣瓦桑德拉（Vasundhara Raje）宣布，將對因沙塵暴死亡的居民，發放40萬盧比（約17.8萬台幣）的慰問金。而著名景點泰姬馬哈陵（Taj Mahal）的區域，也是沙塵暴的重災區域之一，光是該地區就造成36人死亡的慘劇，當地政府悲觀認為，死亡數字恐怕仍持續上升中。

(中時電子報)