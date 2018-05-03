「氫氧保健」有助改善運動疲勞　日本業者放眼2020東京奧運

2018年05月03日 16:23 中時電子報 綜合報導

2018年在日本東京世界健康博覽會中，有一家氫氧機業者Helix JP備受大會矚目，因為它的技術來自台灣，在注重氫氧保健的日本社會，以獨樹一幟的高端製造技術打入當地市場。當初因為看好氫氧保健產業前景而從建築產業轉入氫氧保健界的Helix JP社長友澤生晃表示，因為發現台灣友荃科技的氫氣製造技術並不輸給日本廠商，因此他砸下五億日幣取得授權後，在日本全國全力推廣氫氧保健，目前日本的醫院、診所和養生館都有在使用，更放眼2020年東京奧運，將氫氧保健推向體育界。

友澤會長指出，當時自己從創立的公司退休，決定要好好休息的時候，有人向他介紹了台灣友荃科技推出的氫美氧生機，當時直覺就是「氫氧保健」是未來保健市場的潛力股，甚至沒仔細問價格，就買下來自己用，後來就聯繫了友荃，並向他們買下技術授權，在日本生產製造。

其實氫氧保健在日本已經盛行一陣子，友澤會長坦言，一直以來在日本有很多相關的製造商，但會選擇友荃技術是因為他們設備在日本銷售業績亮眼、以及大產氣量，日本其他製造商的產氣量都不及他們的一半，而友荃的氫美氧生機是經過精準比例設計研發的。

友荃科技董事長林文章日前表示，曾在日本金澤大學兼課5年，因為友荃一路以來都積極研發「氫氧設備」，當時在日本與醫學院合作研究氫氣對人體的幫助，就此種下了氫美氧生機的構想，之後在台灣研發成功並拿到專利。

自從友澤會長將友荃的氫氧技術帶進日本之後，現今日本不少醫院、診所和養生館都有提供氫氧保健，而目前醫療上用在輔助癌症治療居多，日前也確定將由已經使用過的大醫院和日本東京大學合作研究，進一步探究氫氧保健對人體的好處。

友澤會長進一步提到，除了癌症，接下來也將進行失智症的臨床研究，且之前日本山梨大學也針對高強度運動後，氫氧保健對疲勞的改善狀況進行研究，結果也證實是有幫助的。友澤會長強調，接下來的目標就是2020年的東京奧運會，準備將氫氧保健推向體育界。

(中時電子報)