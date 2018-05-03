台電全新LOGO亮相 希臘眾神結合電競圖騰

台電6支企業球隊3日齊聚一堂，各自展現全新球隊LOGO。(台電提供)

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中時電子報
台電副總經理李鴻洲(右)與台電男足教練陳貴人合影留念。(台電提供)

國內擁有最多企業球隊的台電，3日舉辦全新球隊LOGO發表記者會，包含棒球、男排、女排、女籃、男足與羽球6隊教練與明星球員全數到場聲援，同時展示新款球衣、背包與外套，期望能夠帶給國內球迷截然不同的新氣象！

這次球隊LOGO結合希臘諸神與電競圖騰，讓台電所屬6支球隊展現全新氣象，以歷史最久的台電男子棒球隊為例，球隊LOGO選擇太陽神阿波羅，象徵耀眼、熱情與忠誠，期望場上球員可以展現如同太陽般的耀眼光芒。

台電男足選擇了海神波塞頓，剛在企業排球聯賽包辦例行賽與挑戰賽雙料冠軍的台電男排，以無懼勇士為LOGO，女排則是戰鬥女神雅典娜，台電女籃選了宙斯的女神形象，台電女子羽球隊用了勝利女神妮克當作全新LOGO。

台電6支企業球隊的全新LOGO。(台電提供)

「希望球迷喜歡我們全新LOGO，我個人最愛的是頭頂上的『V』字型皇冠，充分代表著勝利圖案，」台電女籃教練林紀妏表示，「儘管我們女籃近年戰績，可能不比其他5隊成績來得好，但我們會從基層扎根做起，且從事偏鄉公益。」

台電女排「自由女神」楊孟樺表示，以前球隊從來沒有LOGO，所以感覺很新鮮，「這個LOGO是我們大家一起討論出來的，就連皇冠造型都有想法，可見大家討論有多熱烈。目前我們大部分也在亞運培訓隊，當前備戰5月挑戰盃。」

4月初就跟隨中華隊前往國訓進行亞運培訓的台電男排黃建逢開玩笑表示，感覺自己浪費快8年，竟然直到當前才看到台電專屬球隊LOGO，「沒想到我都快退休了，才總算盼到球隊LOGO，接下來我希望能在印尼亞運摘牌。」

台電不僅推出全新球隊LOGO，今年也將繼續舉辦「球類FUN電營」，由國手級球員帶領小朋友體驗球類技術，更將擴大舉辦規模與場次，屆時歡迎更多小朋友參加報名，體驗不一樣的暑期夏令營。

(中時電子報)

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