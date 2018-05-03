出門買菜像跑馬拉松 小心致命的「黑白喘」

2018年05月03日 17:03 中時 陳志祥

66歲肺動脈高壓患者郭阿姨爬半樓梯就喘了，出門買菜像跑馬拉松更「喘」，9年來還找不到致病原因，而肺高壓最常見的症狀就是「喘」！一旦發現不明原因的「喘」應要及早就醫，透過跨領域多科整合醫療團隊診治，才能及早診斷、及早治療。

中華民國心臟病基金會與風溼病學會、兒童心臟病學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會等4大醫學會在「世界肺高壓日」前夕，共同發起「喘很大，真相大白」的聚會為民眾解惑，說明肺高壓是罕見的致命疾病，病因與心肺的血管病變有關。

台灣胸腔暨重症加護學會肺血管與肺高壓召委徐紹勛表示，肺動脈高壓最常見的症狀是不明原因的「喘」，一般人常會以為是肺部相關疾病，因此跑到胸腔科就診，胸腔科醫師可以先檢查，排除肺部疾病後，再與心臟科醫師會診才能確定是否因肺動脈發生血管病變，造成肺高壓。

肺部疾病多數會有喘的症狀，因為支氣管或肺泡變化而狹窄、黏液過多或腫瘤壓迫，進而阻礙氣體交換；而肺動脈高壓則是心肺血管病變導致肺動脈壓力升高，造成右側心臟耗費更多能量，才能將血液送至肺臟進行氣體交換，如果沒有及早治療，最後演變為心臟興衰竭，致死率相當高。

中華民國風溼病醫學會肺動脈小組召集人謝祖怡指出，自體免疫疾病的硬皮症、紅斑性狼瘡、乾燥症或類風溼性關節炎也是續發肺動脈高壓的高危險群，尤其台、日、韓等以紅斑性狼瘡引發為主，與西方人以硬皮症為主不太一樣。

另外，台灣兒童心臟病學會理事長王主科表示，先天性心臟病患者是續發肺動脈高壓的危險群，近年來透過手術與心導管治療讓很多嚴重的小病友可以存活到成年，不過，手術成功後仍有5至10％患者未來會產生續發肺高壓，不可輕忽。

上述「喘很大」的郭阿姨花了2年跑醫院檢查，直到心臟科就診做了右心導管才確診是罕見的原發性肺動脈高壓，可是，她說，到現在還不找不到肺高壓的原因，只好透過吃藥治療，維持日常行動力，生活不再受困於家中。

(中時 )