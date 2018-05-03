出門買菜像跑馬拉松 小心致命的「黑白喘」

中華民國心臟基金會與國內四大醫學會共同呼籲民眾小心不明原因的「喘」。（陳志祥攝）

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66歲肺動脈高壓患者郭阿姨爬半樓梯就喘了，出門買菜像跑馬拉松更「喘」，9年來還找不到致病原因，而肺高壓最常見的症狀就是「喘」！一旦發現不明原因的「喘」應要及早就醫，透過跨領域多科整合醫療團隊診治，才能及早診斷、及早治療。

中華民國心臟病基金會與風溼病學會、兒童心臟病學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會等4大醫學會在「世界肺高壓日」前夕，共同發起「喘很大，真相大白」的聚會為民眾解惑，說明肺高壓是罕見的致命疾病，病因與心肺的血管病變有關。

台灣胸腔暨重症加護學會肺血管與肺高壓召委徐紹勛表示，肺動脈高壓最常見的症狀是不明原因的「喘」，一般人常會以為是肺部相關疾病，因此跑到胸腔科就診，胸腔科醫師可以先檢查，排除肺部疾病後，再與心臟科醫師會診才能確定是否因肺動脈發生血管病變，造成肺高壓。

肺部疾病多數會有喘的症狀，因為支氣管或肺泡變化而狹窄、黏液過多或腫瘤壓迫，進而阻礙氣體交換；而肺動脈高壓則是心肺血管病變導致肺動脈壓力升高，造成右側心臟耗費更多能量，才能將血液送至肺臟進行氣體交換，如果沒有及早治療，最後演變為心臟興衰竭，致死率相當高。

中華民國風溼病醫學會肺動脈小組召集人謝祖怡指出，自體免疫疾病的硬皮症、紅斑性狼瘡、乾燥症或類風溼性關節炎也是續發肺動脈高壓的高危險群，尤其台、日、韓等以紅斑性狼瘡引發為主，與西方人以硬皮症為主不太一樣。

另外，台灣兒童心臟病學會理事長王主科表示，先天性心臟病患者是續發肺動脈高壓的危險群，近年來透過手術與心導管治療讓很多嚴重的小病友可以存活到成年，不過，手術成功後仍有5至10％患者未來會產生續發肺高壓，不可輕忽。

上述「喘很大」的郭阿姨花了2年跑醫院檢查，直到心臟科就診做了右心導管才確診是罕見的原發性肺動脈高壓，可是，她說，到現在還不找不到肺高壓的原因，只好透過吃藥治療，維持日常行動力，生活不再受困於家中。

(中時 )

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