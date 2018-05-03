前地政官員跳樓亡 監委糾正新北市府

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新北市政府地政局前副局長王聖文涉犯貪污治罪條例，遭新北地方法院檢察署檢察官搜索住家後，於住處跳樓身亡。監察委員高鳳仙、章仁香認為，王聖文是以死明志、畏罪自殺或有其他自殺原因？新北市政府及檢方等相關單位對於自殺案有無適當處理方式？均有深入了解必要。監察院今（3）日通過高鳳仙、章仁香提案糾正新北市政府。

監委指出，王聖文於100年間任職新北市板橋地政事務所主任時，曾受新北市地政士公會請託向地政局區段徵收科索取「臺北港特定區區段徵收開發案」土地清冊，經新北市政府政風處登錄於廉政署「1-11職等機關廉政風險人員名冊」，但未簽報機關首長知悉，100年到102年考績均為甲等，且職務於100年及102年獲調升為該府地政局專門委員、主任秘書。

再者，王聖文自104年起任職地政局副局長時督辦的相關業務，也被列為106年度貪瀆不法目標案源，並依廉政署訂頒「廉政高風險人員查察行動方案」核列年度查察目標，但直至106年2月21日王聖文墜樓死亡時為止，新北市政府政風機構都未曾將相關案情簽報機關首長知悉，其104年到105年考績都列為甲等。政風機構這些行為除影響對其品格操守考核與用人考量外，更錯失適時端正其行為機會，新北市政府監督亦有不周，均有違失。

高鳳仙、章仁香也表示，為預防類似案件發生，新北市政府應協助所屬員工紓解壓力，遇有問題能勇於面對，並學習冷靜思考、理性處理。

(中時 )

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