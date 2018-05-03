偏鄉長照機構難生存　衛福部用長照基金額外補助

2018年05月03日 17:15 中時 倪浩倫

我國社會人口逐漸老化，使得須接受長照服務的人愈來愈多，然而，有些偏鄉、離島地區，因為「個案數」少，使得機構業者領到的補助，甚至養不起一名全職的居家照顧服務員（居服員），讓不少失能者面臨無人照料的困境。衛福部宣布，將動用長照基金來額外補助這些小型居家服務機構，協助他們聘用專職的居服員，細節正在規劃。

衛福部月初宣佈，全職的居服員月薪32K起跳，但同樣的薪水，在偏鄉、離島地區，不僅可能讓機構「發不出錢」，甚至依舊請不到人。台灣居家服務策略聯盟理事長林金立表示，以去年為例，山地偏鄉的全職居服員，透過各種加給、交通津貼，平均每月約可領到32~35K，只是這樣的薪水，仍常讓居服單位請不到人。

林金立坦言，在偏鄉從事居家服務相當辛苦，除了個案和個案間的路程遙遠，由於不同族的原住民會有各自的文化，要適應各個個案的文化差異，才是居服員最大的挑戰，「如果沒有使命感，30幾K的薪水很難吸引人投入。」

然而，除了找不到人，也因為人口外移，使得偏鄉離島的人口減少，就算今年初新的長照支付制度上路，若服務的個案數不足，同樣也領不到太多的補助，甚至有居服機構連1名全職的居服員都「養不起」，只能找人兼職做，連帶影響服務品質。

衛福部長陳時中今指，為改善這種情況，在和許多長照機構溝通後，對於位於偏遠、離島等地區，規模較小的長照機構，政府會將予以居服員薪水補助。

衛福部次長、長照司籌備辦公室主任薛瑞元補充，偏鄉離島的居服單位，時常因個案數太少，導致養不起1名全職居服員，對此，除了機構原有獲得的給付，衛福部也會透過長照基金來額外補助、協助機構聘人，保障居服員能領有一定的底薪，至於底薪多少，將再和各界專家、機構討論；他指出，居服員若很努力，像是服務較重症的個案、選擇假日出勤，領到的薪水會比底薪更高。

(中時 )