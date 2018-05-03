陳歐珀登門拜會「破冰」 獲陳金德允諾全力支持

2018年05月03日 16:57 中時 胡健森

代表綠營角逐年底宜蘭縣長選舉的立法委員陳歐珀，3日下午前往代理縣長陳金德的縣長宿舍拜會，也成功「破冰」，陳金德當場允諾將會全力支持陳歐珀力拚勝選；陳歐珀則說，透過這次登門請益，大家把話都說出來，心理自然就舒暢一些，他個人也很有信心，將會透過大家好好的合作來打贏年底的宜蘭縣長選戰。

這場「雙陳會」與會人員還包括民進黨宜蘭縣黨部主委林進財、議長陳文昌、民進黨團總召劉添梧、縣議員邱嘉進、宜蘭市長江聰淵以及雙方幕僚等共11人，眾人談了約1個半小時，會後兩人則分別接受媒體訪問。

陳歐珀表示，會談的氣氛很愉快也談了很多，代理縣長陳金德當場允諾會全力支持打贏這場選戰，至於自己則會繼續好好努力；此外，年底是五合一選舉，除了縣長，縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表以及村、里長選舉都很重要，因此將會以協調方式來產生下一任縣黨部主委及全國黨代表，力求黨內團結。

陳金德則表示，對民進黨而言，不管是對民主價值的堅持、公共工程的品質以及施政內容上，過去的宜蘭縣長都保持很好的傳統，也因此對民進黨而言宜蘭有「輸不起的壓力」，只有團結才能尋求勝選，會中大家也確認，將會團結一致支持黨提名的候選人陳歐珀。

陳金德說，這場會面他特別請縣黨部主委林進財主持，除了地點選在縣長宿舍，個人也特別請假，以避開「行政不中立」的批評及質疑，同時邀約其他人在場，除了表示負責，也免得陳歐珀之後還得要一一去尋求共識；對於媒體進一步詢問，如果民調持續落後，是否有可能換人參選，陳金德則回答說「可能性不大」。

(中時 )