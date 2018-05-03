Yahoo皮繃緊了！Pchome找上花旗 網購卡戰開打

2018年05月03日 17:14 中時 黃琮淵

快辦就是！網購戰持續熱燒，不讓Yahoo!購物聯名卡專美於前，PChome網路家庭找上花旗銀行，推出全新聯名卡，除了在PChome線上購物全站消費最高享6%回饋，還有國內消費0.5%、海外消費1.5%之回饋，無論線上通路、實體通路，國內消費或海外消費都好刷。

這張卡整合花旗與PChome兩大領導品牌資源，花旗PChome Prime聯名卡為喜愛線上購物的消費族群量身打造三大優勢權益，期望帶給卡友一卡在手，線上購物、吃喝玩樂皆好刷的優質用卡體驗。

消費回饋方面，刷花旗PChome Prime聯名卡於「PChome線上購物」全站消費，皆可獲得2%聯名紅利點數以及2% PChome P幣回饋，即日起至2018年6月30日，天天再享加碼2% P幣回饋。2018年7月1日至12月31日，每週四加碼享2% P幣回饋，相當於最高可獲得6%回饋。

除了於PChome店內消費，持花旗PChome Prime聯名卡於國內進行一般消費，可享0.5%聯名紅利點數回饋(悠遊自動加值同享回饋)，海外消費聯名紅利點數回饋高達1.5%，無論線上通路、實體通路，國內消費或海外消費都好刷。

花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示，「花旗很開心能深化與PChome長達10年的夥伴關係，合作推出花旗PChome Prime聯名卡。做為信用卡領導品牌，花旗除了擁有業界第一的高活卡率，更致力透過市場趨勢觀察，打造符合消費者期望的用卡體驗，相信與擁有廣大優質會員的PChome攜手，定能發揮雙方優勢與綜效，締造兩大品牌及消費者的三贏。」

(中時 )