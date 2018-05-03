李優勤練腰腿出寫真 「冷豔正妹」看《哈利波特》成腐女

為維持體態，李優一周上2次健身房。場地提供／輕適能運動空間Light Fitness

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時報周刊
運動對歌手來說很重要，可以訓練肺活量。場地提供／輕適能運動空間Light Fitness
李優為拍MV和寫真集，特地加強腰、腿曲線。場地提供／輕適能運動空間Light Fitness

樂壇新人李優的首支單曲〈迷惘美〉，特地請來熊仔製作，身兼台大高材生與饒舌歌手身分的熊仔，得知李優同時擁有畫家、模特兒、演員和宅女4種不同面向後，頗有感觸，認為人在面對不同身分時，都會有迷惘的時候，因此寫下〈迷惘美〉。

這首歌的副歌旋律很有動漫感，讓熱愛ACG的李優相當喜歡，只花了一天就錄製完成，「我和熊仔工作時都很嚴肅，不做多餘交談，所以效率超好。」她對熊仔的專業留下深刻印象，「錄音時他說某條音軌快了，現場所有人都沒聽出來，後來放進電腦比對，真的快了0.04秒。」

李優擁有「冷豔神正妹」的封號，看似難以親近，但只要提起ACG，她彷彿變了一個人，話匣子大開，「我剛買了任天堂Switch遊戲機，噴了9000元。」「我最近在看《鋼之鍊金術師》，國中時沒看懂，現在才發後面隱藏了很大的真理……」

講到BL（男男戀）她更是停不下來，她承認有時走在路上看到2個帥哥，便會開始在腦中幻想，也曾把美國隊長和鋼鐵人送作堆，最近正播的BL日劇《大叔的愛》她當然也沒錯過。

李優的BL啟蒙來自《哈利波特》，「我念國小時就很喜歡《哈利波特》，加上周遭同學開始寫BL文，我也就跟著寫。」她最喜歡天狼星和路平的組合，「一個是帥氣逃犯，一個是溫文儒雅的教授。」李優笑說，當時她在某個BL網站發表作品，而且小有名氣，不過沒人知道她是小學生，都以為她是姊姊。

李優在〈迷惘美〉MV中化身畫家、模特兒、演員和宅女4種面貌，並且突破自己最大尺度，穿著比基尼入鏡，而她的首本寫真相冊《ARTITUDE》也即將發行，原本一周要上2次健身房的她，特地加強腰和腿部的訓練，並於睡前狂擦乳液，希望能讓粉絲看到她最好的狀態。

(時報周刊)

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