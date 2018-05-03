「公益千歲宴」今登場 全台32名大廚組義煮大軍

義煮大軍今日提前為家園護理之家的老人們過母親節。(圖／曾麗芳)

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池一明(右四)號召主廚團隊舉辦公益千歲宴，台中市副市長林依瑩(中間白衣者)前來支持，讓「家園護理之家」負責人聶玉美(左四)相當感動。(圖／曾麗芳)

擔任台中市寶麗金餐飲集團廚藝總監的池一明，愛心不落人後，今（3）日母親節前夕，號召全台各地32名飯店大廚等組成的40人義煮大軍，在台中市東區家園護理之家舉辦一場別開生面的「公益千歲宴」，席開11桌、宴請院內110多位住民，讓住在護理之家的住民，也能享受吃桌菜的團圓幸福。

義煮大軍以養生在地食材，烹調澎派美食，還貼心為吞嚥困難的長輩去骨、磨泥，佳餚入口即化，連裝有鼻胃管的阿公都開心地喝完一碗湯，重溫幸福美味；值得一提的是，此次所有活動經費10萬元，均由寶麗金餐飲集團贊助。

號召這場義煮行動的池一明表示，號召全台的廚師環島找在地食材，感受到台灣溫暖的人情味，開始每年一次環島義煮，已舉辦8年，分赴全國偏鄉、安養院或孤兒院義煮，甚至在廟宇前舉辦千歲宴。

3年前，池一明加入寶麗金餐飲集團後，改在台中市舉辦公益千歲宴，去年號召同業舉辦華穗護理之家千歲宴，獲得20多位全台熱血廚師的協助，期間還遇到大停電，幸好圓滿為護理之家照養的老人們煮頓好料理。

寶麗金餐飲集團行銷總監黃浚榕表示，辦理千歲宴是敬老尊賢的表現，院區內共有160名長者，以行動不便者居多，平日吃飯皆只能坐在輪椅上獨自用餐，希望能藉由此次活動，讓長期住在養老院的長輩們，提早歡度母親節。

來自全台各地的40人義煮大軍，今日齊聚台中，大家一早就各自忙著備料、烹煮，共計準備11桌，每桌9道養生美食。考慮到長輩們的牙口不好，加上健康等因素，盡量少油、少鹽、多膳食纖維，還去骨磨泥，豬骨去骨，讓佳餚入口即化。

池一明表示，義煮大軍特別準備忘憂福壽雞湯，是中國人公認為「母親花」萱草，以忘憂草、金針花，加上福壽瓜燉烏骨雞湯，祝福老人家長命百歲，「看到長輩們吃得開心，好像一家人團圓的感覺，再累也值得！」

「家園護理之家」負責人聶玉美表示，在廚師們巧手料理下，食材軟爛易吞食，正因如此細心貼心，除了行動力尚可、還能坐在桌邊用餐的長者外，對於臥床不便的長者，也方便提供食用，真得非常感謝義煮大軍！

(工商 )

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