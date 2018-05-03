拒熊讚鬧雙胞 20議員連署拒再花9萬商標費

2018年05月03日 17:07 中時 陳燕珩

台北市政府吉祥物「熊讚」花113萬微整形，市府先前稱改版是因難通過智慧財產局商標註冊，不過本周智財局通過舊版金牌熊讚立體商標，形同打臉市府。議員許淑華為此提案連署20名藍綠議員，要求觀傳局停止再浪費9萬3000元為新版海洋熊讚申請商標，「台北市吉祥物不該鬧雙胞！」

許淑華表示，有民眾向她陳情指出，自己作為「熊粉」，對金牌熊讚被替換很不捨，金牌熊讚不只代表台北市，價值更不只限於一隻熊，牠曾給市民待了很多歡樂、正面力量，更在世大運期間展現團結合作的精神和感情，獨特的地位不容取代，吉祥物更不該鬧雙胞。

為延續市民對金牌熊讚的情感，許淑華提案連署，要求觀傳局停止再花9萬3000元申請海洋熊讚商標權，共有20名藍綠議員響應連署。許淑華說，台北只需要一支能真正代表台北，且有溫度、感情的金牌熊讚，花錢申請新版商標根本是浪費公帑、多此一舉，更破壞金牌熊讚苦心經營的地位和形象。

觀傳局長陳思宇表示，熊讚一直都是熊讚，沒有雙胞問題，市府是考量金牌熊讚即使取得商標註冊，對智財保護力仍不見得足夠，才會進行改版。議員的聯署，證明熊讚長期以來的努力深植所有人心中，未來熊讚只會更努力讓大家更愛他。現階段出席活動以新造型熊讚為主，當然也不排除在未來重大的場合，兩隻熊讚有同時出現的可能。

(中時 )