月眉土資場土石崩塌 股東爆水保玩假的

2018年05月03日 17:09 中時 張穎齊

基隆市月眉土資場今年3月底發生土石崩塌，間接破壞到下方的臨時滯洪沉砂池，市府並在4月上旬緊急要求廠商，整理臨時滯洪池，建置池壁。（基隆市政府提供）

基隆市月眉土資場今年3月底發生土石崩塌後，市府已責成廠商緊急復原，並增設臨時防災設施，不過仍遭股東質疑，根本是做假的，無法真正抵擋風災。（張穎齊攝）

基隆市議員質疑，基隆市月眉土資場今年3月還有被傾倒非營建用的一般家庭廢棄物，市府對此表示會嚴加取締，並送入檢調偵辦。（議員楊石城提供）

基隆市月眉土資場今年3月底被民眾舉報發生土石流，市府到場現勘後，已要求廠商增設臨時防災設施，不過基隆市議會今（3）日前往現場考察，1位股東當場陳情爆料，直指土資場的水保措施與防災設施都是「做假的」，根本無法抵抗風雨。市府對此表示，經水保技師評估後確認安全無虞。

都發處表示，當天接獲民眾通報後，即邀集相關單位至現勘，發現崩塌面積達900平方公尺，水土保持技師判斷應為原先的排水設施有脫管的情事發生，造成土石鬆軟以致產生崩塌現象，並無人員傷亡或機具受損，崩塌地點均位於場區水土保持區域範圍內。

負責廠商宏邦機械開發有限公司指出，崩滑的土石都位在基地開發範圍內，不過確實有破壞到臨時滯洪沉砂池，目前已施作臨時防災設施，並增設型鋼作為臨時整地的擋土設施。

「水保措施和防災設施都是做好看的啦！」土資場黃姓股東痛批，土資場的水保、防災設施都是假的，根本無法實質抵禦風災，已經陳情了2年多，市府都置若罔聞。

都發處對此回應，宏邦已向提出報告，增設的型鋼每支間距為80至100公分，另以澆置混凝土砂漿12至15公分作為臨時滯洪沉砂池的池壁，加以穩固，經評估應無安全之虞。

不過，議員洪森永則質疑，土資場的土石是黑色的，還滲出髒水，且就位在基隆河上游，擔心重金屬汙染的可能性；議員楊石城說，土資場還有被傾倒廢棄物，夾雜一些非營建用的垃圾，來往的砂石車裝載的東西，行經月眉路還造成揚塵，痛批環保局沒做好空汙及水汙染的防範。

對此環保局長賴煥紘回應，市府一律嚴禁事業廢棄物及受汙染的土壤進入土資場，都有定期巡查水質是否異常，警方也會協助攔查砂石車，一旦發現砂石車運送有夾雜非營建用的廢棄物即開罰6萬元。市長林右昌則說，目前此案也已送入檢調偵辦。

(中時 )