李國毅越南白沙丘打卡 「露毛」超吸睛

2018年05月03日 17:08 中時 洪秀瑛

李國毅。（潮旅CIAO提供）

李國毅。（潮旅CIAO提供）

李國毅也知性的一面。（潮旅CIAO提供）

李國毅大男孩的一面。（潮旅CIAO提供）

李國毅穿短褲入鏡。（潮旅CIAO提供）

李國毅。（潮旅CIAO提供）

李國毅受時尚旅遊誌《Ciao潮旅》之邀成為5月號封面人物，擔任起導遊走訪越南，藉由他的正能量，帶領所有讀者看到不同的奇景新視野，並從他的角度，延伸體會最時尚的樂活方式！李國毅平時包緊緊，這次難得穿上短褲，眼尖粉絲還發現他意外露出一雙濃密毛毛腿，增添幾分性感。

李國毅說，「一望無際，彷彿被海包圍的白色沙漠，從來沒想過在越南，我也可以看到這樣的景色」。讓他印象最深刻的是廣闊起伏的白沙丘，「在這裡不但可以體驗刺激的吉普車衝沙感，也能盡情騎著越野車飆沙，當然白沙丘也是IG拍攝打卡美照的熱點之一。因此事先我知道這個行程，還特別從台灣帶飆沙專用護目鏡，為的就是好好盡情體驗這個獨特的壯闊美景！只不過這次是因為工作前來拍攝取景，身上的妝髮及服裝不能弄髒，要不然，我一定躺在沙漠中體驗一下『沙海』」。

每一趟的工作對李國毅來說，都像是特別的旅程，李國毅自認是個很不喜歡按既定行程走的人，「可能我的態度一向比較隨遇而安，我覺得到了新的地方，就算是迷路或摸索，都像是場全新的探險，不需要特別計畫才是旅行的樂趣！尤其在過程中認識來自世界各地，說著不同母語的人，瞭解他們不同的生活方式，格外令人珍惜」。

李國毅感受當地純樸自然的人文，看到許多感動的小故事，眼見越南人民的樂天知足，即使是第一次見面，也宛如家人般熱情招呼，對於平常就熱心公益，深入人群聽取聲音的他來說，都是最棒的記憶！李國毅說：「這次來發現越南是個很適合旅行的地方，如果還有機會，我還想再次安排跟家人來這裡旅遊，讓家人也有機會認識他們。」

(中時 )