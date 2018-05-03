林心如找閨蜜許瑋甯客串機車女！一句話就輸掉氣場

2018年05月03日 17:14 中時 林淑娟

林心如找好友許瑋甯客串。（八大）

温貞菱劇中主動吻上張軒睿。（八大）

台視、八大《我的男孩》劇情近入尾聲高潮，林心如劇中為愛拋棄名導身份，重拾畫筆變插畫家，本週五（4日）飾演機車女秘書的許瑋甯將登場，與林如心過招對戲，但林心如講到「可以再給我一杯水嗎？」台詞時，隨即大笑自嘲：「好弱啊！」自覺氣場瞬間被比下去，頻頻NG笑場。

林心如邀好友許瑋甯客串一集，拍攝前兩人通電話聊內容，結果兩人在電話裡就一直笑不停。劇中林心如被許瑋甯當空氣對待，必須壓抑怒火，還示弱地要了一杯水來解渴。另外，許瑋甯得知好友謝佳見也受邀客串，跟她一樣都是機車角色，忍不住笑稱：「這也太適合他了吧。」

此外，上週播出的劇情中，「校花」温貞菱突然又現身，她原把張軒睿當工具人利用，這次竟回來倒貼並獻吻告白，讓不少網友們看到預告後氣得牙癢癢，温貞菱也說：「我準備好迎接網友們的冷鋒面來襲。」表示不管接收到任何評論她都會很開心，因為那代表《我的男孩》受到大家喜愛。

拍攝吻戲的前一天，温貞菱先傳訊息「好噁」給張軒睿，對方竟也回覆「真的蠻噁」的留言給她。由於兩人身高差距，温貞菱要先掂腳再嘟嘴上去，時間點要抓的恰當，笑說就怕嘟錯地方。吻完後的感覺，温貞菱形容「很凝重」，因這時男主角的心早給了林心如，張軒睿開玩笑補充：「如果是在5年前發生，早就飛上天了！」

温貞菱拍攝完《我的男孩》後，就遠赴俄羅斯唸書，當地沒辦法同時觀看播出，好不容易才一口氣追到13集，她說，無法同步收看時就只能靠預告和釋出的短片過過乾癮。她因戲和張軒睿、許光漢及章廣辰結為好友，最近返台的她表示，他們已相約本週要一起看播出，但下週最精采的完結篇，她可能已飛回俄羅斯了。

(中時 )