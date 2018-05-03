居盟支持居服員調薪 但批政策「說變就變」

2018年05月03日 17:21 中時 倪浩倫

衛福部月初宣佈，長照的全職居家服務員（居服員）薪資，由「平均」32K，提高至「底薪」32K，衛福部長陳時中表示，事先都有與長照機構溝通，並給予3~6個月緩衝期，有問題大家可以討論。台灣居家服務策略聯盟指，衛福部為此曾召開座談會，儘管與會者有不同意見，衛福部仍在會後5天強勢宣布，擔憂此例一開，以後長照政策會「說變就變」。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立說，衛福部近來為此開過三次座談會，會議中，與會團體多認為，維持現有的「平均32K」，長久下來，居服員的實際收入或發展性，都會比「起薪32K」更好更彈性，但最後一場座談會開完，5天後就接到衛福部公文；他說，他絕對不反對調薪，但這麼大的事情，應在法治基礎上來討論，想是在相關的委員會上討論，他和各個長照機構擔心，衛福部此例一開，未來政策是否「說變就變」，身為行政院長照推動小組民間代表，他將暫停參與相關的工作。

衛福部今年元旦推出新版的長照支付與給付制度，包括服務重症個案、假日出勤者，居服單位都能獲得較高的給付，但外界有聲音指出，新制讓給付變多，居服員的薪水卻未明顯增加；林金立痛批，這說法根本是把居服單位扣上「慣老闆」的帽子，事實上，就算給付變多，但可能因政府配對的個案數下降，整體給付「不增反減」，此外，大家仍處於新制上路的適應期，至今僅6成居服單位完成申報，才尚未調整居服員薪資。

林金立說，為此，他們四月曾跟衛福部和行政院陳情，盼在今年6月、大家都較熟悉新制後，再來決定居服員薪資，「不解為何硬要提早公布」。

林金立進一步強調，一旦居服員全面調薪，居服單位能在數個月內快速適應，但對於像是住宿型、護理之家等機構，影響則正要開始；他解釋，當居服員薪水增加，其他機構的業者，勢必也要調整旗下照顧服務員的薪資，多出的費用，將轉嫁到消費者身上，政府應有更通盤、更全面的考量。

(中時 )