替代役變暖男 助自閉兒融入人群

▲3日雁行役工隊的役男們，帶著星兒前往麥當勞，體驗擔任一日店長，幫助星兒融入人群中。（曾百村攝）

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「他們的溫暖笑容就是我們最好的回饋！」雁行役工隊替代役男們3日利用在中午休息時間，與俗稱「星兒」的自閉兒童共進午餐，即便星兒在用餐過程中難免調皮、不專心吃飯，每位役男仍舊細心照顧，他們說，只要能看見星兒們開心的表情，再辛苦也值得。

新北市社會局表示，為了讓役男在服役期間能發揮自身專長服務弱勢，由社會局替代役組成雁行役工隊，成員則是臥虎藏龍、其中包括牙醫師、社工以及戲劇系、資工系畢業的役男，活動的設計則運用役男專長，提供星兒衛教知識，同時規劃節目讓星兒笑開懷。

雁行役工隊昨設計一連串活動，包括帶動唱、魔術表演、衛教戲劇等，讓聖心兒童發展中心的星兒們露出久違笑容。另外役男也帶著星兒前往麥當勞擔任一日店長，不少星兒踏出第一步接觸人群，讓一旁的家長看到之後，也感到相當開心、欣慰。

星兒們透過一連串的團康活動、肢體復健課以及體驗一日店長活動，役男們從中幫助星兒從中增添自信心，進而融入人群，也能看見星兒臉上逐漸展現笑顏。

役男們表示，不少星兒一開始相當害怕接觸人群，但經由小小店長體驗後，多數星兒已經可以跟人們「眼神交會」，從膽怯的態度轉變成好奇、甚至是開心的心情，役男坦言看見，星兒笑開懷的模樣，設計、參與活動一天的疲累感，也瞬間消失不見，感到相當溫馨。

(中時 )

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