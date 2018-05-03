雷倩再爆：婦工會想吞婦聯會遭拒

雷倩出示20多年前的簽呈，指國民黨婦工會曾想佔據婦聯會被拒。（王己由攝

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雷倩出示20多年前的簽呈，指國民黨婦工會曾想佔據婦聯會被拒。（王己由攝
雷倩出示20多年前的簽呈，指國民黨婦工會曾想佔據婦聯會被拒。（王己由攝

婦聯會不服被黨產會認定是國民黨的附隨組織，提出撤銷黨產會處分行政訴訟，台北高等行政法院3日首次開庭。婦聯會庭呈簽呈等書面證據，主委雷倩說，1997年國民黨婦工會曾欲「佔據」婦聯會，經上簽給當時的主委蔣宋美齡裁示如何處理，才由辜嚴倬雲代行主委職權處理， 以免受國民黨控制，可證明婦聯會不是國民黨附隨組織。

雷倩表示，勞軍捐不是稅捐，也不是不樂之捐；財政部2017年2月曾發函說明勞軍捐性質不是稅捐，更不是強迫性質，婦聯會收到的勞軍捐共152億，不是外傳的240億多元，用在勞軍和軍眷住宅共109.2億，結餘43.7 億元。

北高行3日下午開庭審理本案，婦聯會律師強調，國民黨並沒有實質掌控婦聯會的人事、財務及業務經營。黨產會律師則反駁，認為本案不是追徵財產問題，婦聯會勞軍捐徵收，當初都是國民黨主導分配，依黨產條例，人事、財務及業務經營只要有一項，就符合條文規定的「實質掌控」，婦聯會確實為國民黨附隨組織。

法官聽取雙方的說明和陳述後，初步整理出本案六大爭點，要求婦聯會必須具體說明，有關本案「高度違憲疑慮」部分，相關不當黨產條例爭議條文要能敘述清楚，達到「違憲確信」的程度；高度違憲疑慮難以理解意思為何，也要提出德國等外國立法例和我國立法具體比對等，以釐清爭議。庭後改期6月27 日再開庭。

(中時 )

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