台灣表演藝術40年 文化部長鄭麗君：以藝術立國

2018年05月03日 17:23 中時 李欣恬

台灣當代劇場發展軌跡四十年論壇3日登場，（左起）國藝會董事長林曼麗、文化部部長鄭麗君、吳靜吉博士、邱坤良教授、台灣文創董事長王榮文參與揭幕。（國藝會提供）

文化部長鄭麗君今日上午參與「台灣當代劇場發展軌跡四十年論壇」揭幕式，引用享譽國際的日本導演平田織佐「藝術立國」之說，表示藝術可以孕育個體的獨特性、創造力和想像力，依此作為國家的基礎建設，才能讓社會向前邁進。

鄭麗君表示，40年前台灣處於戒嚴時期，蘭陵劇坊的年輕人在吳靜吉的啟發下，把劇場從威權統治、集體禁錮的文化環境釋放出來，不僅打開劇場本身，也醞釀出追求自由的時代精神，引爆一連串的藝術運動，蔚為一股文化大爆炸，這股力量也形成了讓台灣邁向自由民主開放的人文精神，這次論壇讓大家回歸當年文化理想的初衷。

這次論壇由國藝會、國立台北藝術大學、PAR表演藝術雜誌社、台灣文創發展股份有限公司等單位聯合主辦，以「當代劇場」為範疇，分別就劇場發展通論、表演空間與生態、劇場與教育、編創生態與影響、表演與身體性、現代劇場的多元發展等六大軸線，邀請國內戲劇研究之專家學者，在「台灣當代劇場發展軌跡」的命題下，結合劇場工作的實務經驗共構劇場史，期待透過論壇形式之公開發表，促進學者專家、表演工作者的相互交流，踏出對話的第一步。

國藝會董事長林曼麗表示，國藝會1996年成立，透過獎補助機制參與了國內音樂、舞蹈、戲劇、視聽媒體、視覺藝術、文學、文化資產等藝術文化領域的發展。去年她上任之後，擬定「追求卓越、價值創新、Arts to Everyone、文化的多樣性與永續穩定發展」作為國藝會下一階段的四個使命，未來除了開放國藝會歷年補助成果提供研究的基底素材，對於相關論壇的舉辦亦責無旁貸，發揮國藝會的公共責任與使命。

論壇總召集人、北藝大戲劇系副教授林于竝表示，1996年文建會（今文化部）策劃「台灣現代劇場」研討會，時隔20年才再舉辦本論壇，更加凸顯其意義。

本次論壇特別邀請吳靜吉教授、邱坤良教授以「行走劇場四十年的會心體驗」及「現代劇場的台灣脈絡」為題進行專題演講，分享台灣當代劇場發展第一手資料，重現台灣劇場的歷史現場，踏出建構台灣當代劇場史的第一步。

論壇明（4日）還有一天，於台北華山1914文化創意產業園區中三館二樓拱廳舉行。

(中時 )