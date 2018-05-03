俄羅斯Su-30在敘利亞墜毀 兩名飛行員死亡

2018年05月03日 17:36 中時電子報 江飛宇

俄羅斯國防部表示，1架俄羅斯空軍的Su-30SM 戰機在敘利亞墜毀，機上兩名飛行員確定喪生。

俄國衛星網報導，這架Su-30戰機是派駐在敘利亞赫梅明空軍基地(Hmeymim AFB)，在週四上午9點45分，戰機起飛後不久就發生失控，墜毀在東地中海。官方報告表示，戰機並非被武器擊中，可能是因為鳥擊導致失控，2名飛行員一直努力搶救飛機到最後一刻，然而沒有能夠成功，與飛機一同落海。

fall of a #Russian plane in the sea off the port city of #Jabla in #Syria pic.twitter.com/M9b2loCTMA — MOHAMMED GHORAB (@MGhorab3) 2018年5月3日

赫梅明基地是俄國空軍在敘利亞的主要據點，包括戰鬥機與轟炸機都屯駐此處，然而該基地並不平靜，今年3月也有一起重大飛行事故，當時1架An-26軍用運輸機在準備降落時墜毀，機上33名乘客和6名機組人員遇難。

Su-30是蘇愷設計局所製作的多功能戰鬥機，北約命名稱為側衛C(Flanker C)。其設計理念類似美國的F-15E打擊鷹，採用縱列雙座布局，在空戰與對地攻擊的性能上相對平衡，被包括中國大陸、越南、緬甸、印度等數十個亞洲國家採用。

(中時電子報)