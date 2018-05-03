蔡總統稱對岸中國 陸委會：兩岸立場不變

2018年05月03日 17:45 旺報 陳君碩

蔡英文總統日前在回應我與多明尼加斷交時，稱呼對岸為中國而非過去稱的「中國大陸」，對於這是否意味著蔡政府兩岸政策改變，陸委會表示，政府堅定維護兩岸關係和平穩定的立場不會改變，仍然依據中華民國憲法和兩岸人民關係條例等相關法規，處理兩岸事務。

陸委會副主委兼發言人邱垂正3日在記者會上，被連番追問與多明尼加斷交相關的問題，邱垂正批評中共當局作為區域重要成員，在國際社會上也一直倡議和平溝通，但長期以來對台灣採取粗暴欺壓的政經手段，施壓台灣接受其政治主張。

對於多明尼加官員稱，早在2012年就想與大陸建交，是因當時兩岸間持九二共識才暫緩，邱垂正表示，中共對台政策一貫，不會因為不同的人事有所改變，並批評大陸對台工作始終是以欺凌施壓方式脅迫台灣，以及和企業向其妥協，認為這是不智、非理性、誤判形勢的作為，也無助於兩岸良性互動，只會升高對立，他呼籲中國大陸應審慎思考，停止這種不負責任的威脅挑釁。

對於蔡總統稱對岸為中國而非中國大陸，邱垂正表示，政府堅定維護兩岸關係和平穩定的立場不會改變，仍然依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，處理兩岸事務，當前最重要是維護國家主權及安全，也會爭取國際社會理解台灣的現況及支持，會向美日等多國說明兩岸政策，爭取國際社會對我們的支持，確保國家主權利益不受到侵犯。

(旺報 )