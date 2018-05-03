蔡總統稱對岸中國 陸委會：兩岸立場不變

陸委會副主委兼發言人邱垂正3日主持例行記者會。(陳君碩攝)

友善列印
旺報

蔡英文總統日前在回應我與多明尼加斷交時，稱呼對岸為中國而非過去稱的「中國大陸」，對於這是否意味著蔡政府兩岸政策改變，陸委會表示，政府堅定維護兩岸關係和平穩定的立場不會改變，仍然依據中華民國憲法和兩岸人民關係條例等相關法規，處理兩岸事務。

陸委會副主委兼發言人邱垂正3日在記者會上，被連番追問與多明尼加斷交相關的問題，邱垂正批評中共當局作為區域重要成員，在國際社會上也一直倡議和平溝通，但長期以來對台灣採取粗暴欺壓的政經手段，施壓台灣接受其政治主張。

對於多明尼加官員稱，早在2012年就想與大陸建交，是因當時兩岸間持九二共識才暫緩，邱垂正表示，中共對台政策一貫，不會因為不同的人事有所改變，並批評大陸對台工作始終是以欺凌施壓方式脅迫台灣，以及和企業向其妥協，認為這是不智、非理性、誤判形勢的作為，也無助於兩岸良性互動，只會升高對立，他呼籲中國大陸應審慎思考，停止這種不負責任的威脅挑釁。

對於蔡總統稱對岸為中國而非中國大陸，邱垂正表示，政府堅定維護兩岸關係和平穩定的立場不會改變，仍然依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，處理兩岸事務，當前最重要是維護國家主權及安全，也會爭取國際社會理解台灣的現況及支持，會向美日等多國說明兩岸政策，爭取國際社會對我們的支持，確保國家主權利益不受到侵犯。

(旺報 )

長和近2萬門市將銷售小米產品

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。