未來與希望講座 30名當代名家分享面對的故事

2018年05月03日 17:32 中時 陳淑芬

「未來與希望」講座即將登場，覺居法師（右）與演員林美秀（左）將以「我來了，霧散了」為題演講對談。

佛光山惠中寺「未來與希望」講座記者會，中區總住持覺居法師（左2）與講者立法院副院長蔡其昌（右2）、表演藝術家吳興國（右1）及演員林美秀（左1）等人與會，現場合唱民歌「恰似你的溫柔」。（陳淑芬攝）。

106年創下現場7萬人聆聽、網路直播175萬人次點閱聽講的佛光山惠中寺「未來與希望」系列講座，今年即將在5月26日起登場，邀請30名當代名家以「面對」為主題分享人生的故事。中區總住持覺居法師3日在記者會中表示，不管社會、國家及環境都在變動，大家一起「面對」，唯有真誠地「面對」了，就是向前。

佛光山惠中寺自104年起每年舉辦「未來與希望」免費系列講座，邀請約30位各界名家接力演講近月。107年即將在5月26日起跑登場，3日舉辦記者會；講者立法院副院長蔡其昌、表演藝術家吳興國及演員林美秀等人與會，現場合唱民歌「恰似你的溫柔」，以歌詞「這不是件容易的事，我們卻都沒有哭泣，讓它淡淡的來，讓它好好的去」闡釋主題「面對．讓我們勇敢前行掌握生命」。

覺居法師致詞表示，因聽眾的鼓勵讓講座繼續走下去，她內心充滿感恩而產生力量，講座邀約講者過程，從出師不利到接續獲允，她說：「只要用心，好的、善的姻緣就蹦出來了」，她每天都像中大獎一樣，非常開心，希望名家們的演說讓民眾都看到未來的希望。

「分享失敗一定比成功更精彩」蔡其昌說，他在30歲擔任台中縣民政局長、35歲當立法委員、48歲當立法院副院長，大家都看到成功的一面，卻不知他失敗經驗很豐富。一般人都會「趨吉避凶」，但是，世界上很多事是閃不開的，俗話說「上帝為你關了一扇門，必為你開另一扇窗」，上帝會、佛祖也會，他遭遇失敗時，都認真尋找那扇「窗」，且每次都能找到，希望對聽眾所啟發。

吳興國說，他是從小學習傳統藝術的專業演員，最大的喜悅就是把心裡一朵綻放的花帶給觀眾，將內心體驗變成表演傳達給觀眾；有國民媽媽美譽的藝人林美秀則說，她連續4年受邀演講，這次她真的要「面對」了，將分享與家人生離死別及演出的人生經驗。

「未來與希望」講座講者陣容堅強，另尚有藝人歌手陶晶瑩、黃韻玲；作家蔣勳、黑幼龍、席慕蓉、張大春及謝哲青；社會賢達吳寶春、資深媒體人李濤、導演曲全立、刑事鑑定專家李昌鈺、學者洪蘭及慧傳法師、心培和尚等人。

(中時 )