詹氏︰為新型直升機上艦準備 陸造加長型052D

中國大陸網上熱傳的直-20直升機圖像。（網路）

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中時電子報

上海江南長興島造船廠最新的衛星照顯示，中國正在打造的旅洋III級052D型驅逐艦飛行甲板加長了4米。

《詹氏防務周刊》（Janes Defence Weekly）2日指出，這可能顯示中共海軍準備讓更大的新型直升機上艦。

解放軍亟需新型多用途直升機，目前直升機隊中主要是哈爾濱航空工業（集團）製造的直-9、卡莫夫（Kamov）卡-28「蝸牛」（Helix），以及昌河飛機工業集團的直-8。

據推測，這意味解放軍要在新型052D上整合包括海軍版直-20在內的更大型直升機。

據《觀察者網》3日報導，目前解放軍使用的是占地較小的直-9型直升機，以及卡-28型直升機。由於長期使用這些占地較小的直升機，解放軍艦艇向來都在用較小的機庫甲板，13噸級的直-8型直升機只能在補給艦，還有船塢登陸艦等擁有較大飛行甲板的艦艇上著艦。

隨著解放軍直-20大批服役，海軍型號的直-20預料在不久也將服役，而這意味原本較小的甲板已無法滿足需求，解放軍勢必要加長甲板，以操作這種更大，也更先進的直升機。

從外形上看，10噸級直-20通用戰術直升機類似中國進口的美製「黑鷹」S-70C-2直升機，但不同的是，它的主旋翼採5槳葉結構，有更好的控制性與機動性。環球網先前報導，增加的主槳葉可以提高升力並降低噪音，而後掠尖削槳尖設計則能減小氣動阻力，提高懸停效率，並降低油耗。

此外，直-20在機身與尾梁連接處，有較明顯的過渡結構，可能是提升了機艙的運輸性能。分析指出，直-20可以說是陸版黑鷹，服役後可與中國自製大型運輸機運-20搭配，對提高中共陸軍的機動力有重大意義。而中共海軍對直-20也存在很大的需求，只需要略加改裝，就能上護衛艦、驅逐艦、兩棲登陸艦和航母，擔負起反艦、反潛、登陸，補給與搜救等多種任務。而中國特戰隊員運用性能先進的直-20，則得以形成更強大的機降突擊能力

(中時電子報)

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文章來源：China building stretched Type 052D destroyer

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