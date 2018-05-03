池端玲名激吻人夫楊銘威！方志友強悍說「不可以」

2018年05月03日 17:40 中時 林淑娟

池端玲名激吻人夫楊銘威。（緯來）

池端玲名激吻人夫楊銘威。（緯來）

池端玲名。（緯來）

楊銘威與池端玲名在緯來電視電影《台妹向前衝》再次配對合作，私交不錯的兩人這回有突破性的吻戲，但楊銘威卻是吻得內心七上八下，原來拍攝當天是颱風天，屋外狂風暴雨，他表示：「當天就剩這顆鏡頭大家就能收工回家，拍攝時又已經是半夜，有多重考慮跟壓力，又加上跟池端太熟，吻起來難免尷尬。」

由於池端私下與楊銘威老婆方志友也熟稔，所以在《台妹向前衝》拍攝前，楊銘威就先跟老婆報備。楊銘威說：「拍攝那天剛好是颱風天，外面咻咻颳強風，拍出來反倒唯美，和池端私底下太熟，所以一開始就笑場，但因為是颱風夜，所以跟池端特別投入，希望盡快結束。」開拍前為化解尷尬，楊銘威甚至對池端說「我剛剛特別吃了蒜頭跟韭菜」，池端玲名說：「我以為銘威是開玩笑，結果親的時候竟然真的有韭菜味耶！」

池端玲名說，當知道有吻戲時，內心忐忑不安，「銘威跟志友全家去日本玩時，我們都會一起約出來吃飯。這場吻戲，不知道是該由我還是銘威跟志友說，實在有點尷尬」。她回想：「曾有次一群朋友替楊銘威在KTV慶生，當時喝醉的楊銘威被朋友開玩笑推過來要親我，我立刻就先問志友可以親嗎？志友毫不考慮馬上回答說：當然不可以！所以拍這場吻戲時，我腦中都會閃過那天志友強悍的表情和那句：不可以！」

緯來電影台全新自製電影《台妹向前衝》將於5/13（日）母親節晚間9點全台首播，由總導演馬進達、執行導演張天霖執導，林芯蕾、曾少宗、王思平、楊銘威、馬國賢、李之勤、曹蘭、謝其文、池端玲名、楊海威、方語昕、江晏寧等人演出。日本妹池端玲名的「日本國語」與台妹林芯蕾的「台灣國語」聽起來很像，常讓現場工作人員分不清楚到底誰在說話，池端玲名笑說：「如果角色需要，我也可以當台妹女神，其實芯蕾的台灣國語我都聽不懂，每一場戲都覺得很好笑，我一直不知道台妹真正的意思，後來才知道原來不是一種稱讚。」她話鋒一轉，「如果碰上我很喜歡的人，我也是可以Cosplay台妹啦」。

(中時 )