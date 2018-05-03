有人陪伴 7旬獨居嬤開心度過母親節

2018年05月03日 17:42 中時 郭韋綺

住阿蓮區獨居73歲王阿嬤3日在華山基金會帶領下開心歡度母親節。(郭韋綺攝)

獨居73歲王阿嬤命運多舛，2位兒子相繼逝世，歷經白髮人送黑髮人悲慟，小兒子又雙眼失明自顧不暇，她中風後無人照顧，幾乎足不出戶，6年前介入照料的華山基金會不忍心阿嬤孤單落寞，3日邀來幼兒園兒童表演、獻上康乃馨提前為她歡度母親節，讓她激動澎湃地直說「好感動」。

華山基金會站長黃洋騰說，王阿嬤中風導致右側肢體無力、行動不便，101年起開始提供關懷訪視、護理服務、陪同就醫、郊遊等服務，現在阿嬤生活有了依靠，面帶笑容說。阿嬤原本育有3個兒子，2位過世、1位雙眼失明住在外地，已許久未享受天倫之樂的她，面對即將到來的母親節顯得格外落寞。

為讓阿嬤有個難忘的母親節，今天上午在阿蓮區老人活動中心舉辦母親節歡慶活動，邀請阿蓮區公所區長陳恭府、阿蓮社區發展協會理事黃靖娟、阿蓮戶政事務所主任沈春美、小可愛幼兒園園長鄭麗華，以及27位獨居長輩一同參與。

16位可愛幼兒園小朋友歌舞表演開場，接著帶領長輩手摺永不凋零的康乃馨，也獻上手作卡片祝福，現場還有義工親手製作愛心蛋糕，讓長輩感受歡欣過節氣氛。

因端午節接續將到來，目前尚有6成5弱勢長輩未受到協助，小葉蓮心公益平台代表陳雅玲當場宣布，今年加碼認助阿蓮全區43份端午關懷禮，希望拋磚引玉號召更多人關懷弱勢長輩送愛到偏鄉。

(中時 )