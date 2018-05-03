野生遠海梭子蟹變少 金門再放流蟹苗8萬尾

「遠海梭子蟹」在金廈海域野生族群已日益減少。（李金生攝）

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金門縣水試所今年成功孵育「遠海梭子蟹」蟹苗8萬尾。（李金生攝）
縣水產試驗所今天在建功嶼與下墅間海域放流自行孵育的蟹苗8萬尾。（金門縣水試所提供）
「遠海梭子蟹」被譽為金門可口佳餚，舌尖上的美食之一。（金門縣水試所提供）
金門縣水試所適時放流蟹苗，期待帶來盎然生機。（金門縣水試所提供）

被譽為金門可口佳餚，舌尖上的美食之一「遠海梭子蟹」，金廈海域野生族群已日益減少。縣水產試驗所今（3）日在建功嶼與下墅間海域放流自行孵育的蟹苗8萬尾，期待彌補自然生產力的不足，再帶來資源復育的盎然生機。

縣水試所在3月初開始收購本地漁民捕獲的「遠海梭子蟹」抱卵種蟹，經過多次篩選和1個多月努力後，成功孵育成蟹苗8萬尾，配合今日天候狀況良好，適時進行放流作業。

該所指出，遠海梭子蟹又稱沙蟹，具潛沙習性，夜間才會出來覓食，領域性極強很容易殘食同類。雄蟹為鮮艷的藍色，體型較大，腹甲尖而窄，雌蟹顏色則較素淡，體型寬而圓，辨別並不困難。沙蟹的繁殖期為每年的3至10月，交配過後母蟹會將卵抱在腹中，並利用海流及步足清潔腹中的卵粒，最後產出蟹苗。

縣水試所強調，為充實和增加金廈海域的魚種歧異度及豐富度，將持續進行多種魚苗及蟹苗培育，在漁業資源復育和永續經營方面不斷努力。

(中時 )

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