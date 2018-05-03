「國民姑姑」海裕芬升格當媽了

2018年05月03日 17:46 中時 洪秀瑛

海裕芬和小鮮肉對戲。（海芬工作室提供）

海裕芬升格演媽媽角色。（海芬工作室提供）

海裕芬拍情感戲。（海芬工作室提供）

海裕芬（左）演出逗趣。（海芬工作室提供）

因演出電視劇《花甲男孩轉大人》被封「國民姑姑」的海裕芬，為了演戲卯足全力拼了，今年才過第5個月就已經北中南四處拍戲，電影、電視、網劇大小螢幕共接演6部，每部角色形象迥異，過足戲癮。

之前「姑姑」溫暖形象，海裕芬近來直接晉級挑戰媽媽。其實在2013年首次接演電視劇《愛的生存之道》就是飾演早婚的媽媽，當時和王宏恩湊成一對，現在兩人再遇到，笑稱彼此是無緣的夫妻。

擁有百萬訂閱人數的知名網路平台「噪咖」，相中海裕芬的喜感及演技，邀她演《我的鮮肉弟弟》中的媽媽，播出後即進入YOUTUBE發燒影片，讓大家見識到海裕芬不同以往的形象。

故事描述海裕芬飾演的凱莉媽媽因為和老公吵架，又因為遇詐騙集團投資失利，決定北上投靠兒女，沒料到孩子們生活也是狀況不斷，母子三人在互相隱瞞卻又彼此在乎的拉扯中，情感有著許多糾結。

為了演出個性刁鑽又大喇喇，但心中無比疼愛孩子的媽媽，海裕芬造型上大突破，各種誇張顏色及圖紋上身，外加一頭法拉大波浪捲髮，海裕芬還提議應該要在嘴邊加顆痣，本來目的只是要遮痘痘，沒想到那顆大痣對於媽媽的形象更有畫龍點晴的效果。

海裕芬更沒包袱，一場懷疑女兒房內怎會出現男人內褲的戲，凱莉媽媽發揮柯南精神，又摸又聞，完全不計形象，另一場逼兒子相親的內容，海裕芬居然現場剪起腳指甲，又抓著白蘿蔔不放，為戲豁出去的模樣，讓導演及同劇演員大笑，導演更大讚海裕芬飾演的媽媽每個表情及肢體都充滿了戲，讓工作人員在後期製作時笑到不行。

除了喜劇呈現外，在情感戲也有發揮，其中一幕意外撞見女兒在街上辛苦發傳單，媽媽既生氣又心疼的真情流露，讓飾演女兒的Amy一改平時的搞笑，立刻淚崩。面對兒子浩然鼓起勇氣的出櫃宣言，媽媽紅著眼眶表達支持，也讓大家動容揪心，導演說，本來只期待這是部輕鬆搞笑的BL喜劇，沒料到成果是有笑有淚如此的令人感動。

海裕芬也在戲中享受小鮮肉們的特別「照顧」，撫胸攬腰揉臀尺度大開，同劇演員們還開心說一直都是海芬的忠實粉絲，超喜歡海裕芬的主持風格，面對突如其來的熱情告白，海裕芬瞬間害羞臉紅。為了感謝劇組照顧，海裕芬送上特製獨門滷味，笑說是要感謝小鮮肉無極限的負責餵飽姊姊。

海裕芬成功轉戰戲劇，對大小角色來者不拒，就是希望可以多磨練演技增加經驗！日前剛結束影展片《一起衝線吧》，隨即投入三立的《三明治女孩的逆襲》的拍攝，接下來和楊丞琳合作的《前男友不是人》也將於5月18日在台視上檔，隔天5月19日則是她41歲生日，她很感謝不同劇組給予演出機會，也希望讓大家看到自己對於不同角色的琢磨。至於感情，海裕芬笑說，「這把年紀、這步田地了，來者不拒、男女不拘喔」。

(中時 )