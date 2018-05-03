《中時晚間快報》盧秀燕支持度 首度超越林佳龍

2018年05月03日 17:47 中時電子報 綜合報導

◎盧秀燕支持度 首度超越林佳龍

年底9合1，台中市長選舉被民進黨視為與新北市同等重要的關鍵選區。根據中天電視委託艾普羅進行的民調顯示，如果明天就是投票日，國民黨台中市長參選人盧秀燕以35.7％的支持度，領先現任市長林佳龍的33.0％；雙方差距雖仍在誤差範圍內，但這是盧秀燕獲得國民黨提名後，民調首度超越林佳龍，顯示綠營大台中選情已拉起警報。

◎立委：任海科館協調委員 吳茂昆涉嫌為慶富排解糾紛

國民黨立委柯志恩今揭露，教育部長吳茂昆之前擔任東華大學校長時，除違法兼任陳水來文教基金會董事，還出任「國立海洋科技博物館新建營運移轉（OT-BOT）案」的「協調委員」此興建工程即委託慶富集團的子公司--慶陽海洋企業所進行，最後發生弊端被監察院糾正。

◎專家：美陸貿易談判登場 雙方可能低估對方決心

美國總統川普的高層貿易團隊3日在北京與大陸官員舉行會談。美國之音中文網引據分析認為，大陸領導人習近平對大陸經濟的設想以及國內因素，使得他很難向美方妥協。而對於美國來說，這場貿易衝突事關美方面對的一個長期戰略威脅。因此，雙方面臨了艱難的談判，而且可能低估對方決心。

◎ 伊林群星開唱挺旺旺孝親獎 林嘉綺、李明川歌藝驚人

「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」報名活動如火如荼進行中，不只兩岸三地甚至全球華人都熱情響應，主辦單位希望透過一系列活動提醒大家多陪陪父母，讓孝順成為一種習慣。這次比賽更邀請伊林娛樂藝人共襄盛舉，由陳思璇、林嘉綺，夏如芝、溫昇豪、陳志強，張雁名等人領軍開唱，平常在伸展台上展現專業的林嘉綺，第一次開金口讓眾人驚豔，「國民造型師」李明川誇讚 :「很驚訝有一種爵士女伶的感覺！」林嘉綺透露曾幫廣告配音，被導演誇讚音質很特別，剛好有這個機會一展歌喉！

(中時電子報)