販毒男租銀行保險箱藏錢毒 遭警查獲送辦

李男租銀行保險箱藏毒和大筆現金遭警方查獲。(郭韋綺翻攝)

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李男租銀行保險箱藏毒和大筆現金遭警方查獲。(郭韋綺翻攝)
李男租銀行保險箱藏毒和大筆現金遭警方查獲。(郭韋綺翻攝)

有毒品前科45歲李姓男子租銀行保險箱藏毒，警方接獲線報在行庫埋伏逮人，訊後遭檢方聲押獲准；但檢警查出李男擁毒數量龐大，2日借提到岡山各行庫搜查，大有斬獲，找到兩捆包裹滿滿都是海洛因、安他命毒品及現金300多萬元，全案依毒品罪嫌擴大偵辦。

岡山警方3月中旬根據線報前往中山北路銀行前，發現李男將毒品藏匿於行庫保險箱時，當場人贓俱獲，查獲第一級毒品海洛因32包共計222.38公克，二級毒品安非他命17小包共計200.78公克)、電子磅秤、販毒聯絡用手機，移送後由橋頭地檢檢察官李明昌指輝，繼續向上追查毒品來源。

李男因持有大量毒品意圖販賣，遭檢方聲押獲准，然調查期間堅不吐實，拒絕配合檢警追查上游，且檢警根據資料研判毒品絕不僅止於當天查獲數量，當時雖已搜索其可能藏毒之地點，包括住家及工作處所等，卻一無所獲。

於是函查各金融行庫發現，李嫌於部分行庫仍有承租保險箱，遂向橋頭地方法院聲請搜索票獲准，2日10時許借提共同前往開箱搜索，果然大有斬獲，在行庫他所承租保險箱中，再查獲毒品海洛因，分別以兩捆膠帶包裹，另箱內尚存有現金達新臺幣322多萬元，當場全數查扣。

警方表示，李南對於名下登記保險箱毒品與現金來源，沉默不願交代，全案依毒品罪嫌擴大偵辦。

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(中時 )

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