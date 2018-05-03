爛路王不是叫假的！基隆月眉路才5個月就碰出44坑洞

2018年05月03日 18:04 中時 張穎齊

基隆市月眉路聯外道路工程持續延展，完工日一改再改。（張穎齊攝）

基隆市月眉路聯外道路工程持續延展，完工日一改再改。（張穎齊攝）

基隆市月眉路聯外道路工程持續延展，工人持續趕工中。（張穎齊攝）

基隆市道路坑坑疤疤，被營建署評分墊底，並遭民眾謔稱為「爛路王」，基隆市議會今（3）日前往月眉路進行市政考察，發現今年至目前為止，光通報的道路坑洞就有55處，被當地居民痛批「爛路王不是叫假的！」市府工務處對此表示，將會要求廠商盡速維護，並會加強監督的力道。

月眉路計畫道路自2006年完成路線規畫後，2010年3月完成都市計畫變更作業，並在2013年8月29日動工，從月眉路65巷朝天宮為起迄點，延伸到新北市交界的瑞芳四腳亭，全長1230公尺進行拓寬工程；而連外道路的高架橋則有660公尺。

月眉路的路幅為6公尺，市府計畫拓寬至13公尺，末端處則採「截彎取直」，搭配聯外高架道路，市府預計一標平面道路本月將動工，工期為2年，未來會有3個車道及人行道；而二標高架段，原預計去年12月29日即會完工，卻因故延宕，一度展延至今年6月4日，現又改稱預計今年底完工。

不過，市議會要求市府出具資料，發現今年月眉路通報有坑洞的地點就有44處，巡查通知改善6次。

「基隆爛路王不是叫假的！」當地居民痛批，每天幾乎都看到許多砂石車進出，但卻沒有實質維護，今年3、4月靈泉禪寺前的路段還經常發生落石砸下來，造成道路凹陷且阻擋交通，卻不見有絲毫動靜。

市府工務處對此回應，月眉路自2005年由土資場廠商所認養，每年維護費用5、600萬元，廠商也都有繳1000萬元保證金，市府將會加強監督的力道，要求廠商盡速進行道路維護。

(中時 )