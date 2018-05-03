西部沿海設人工魚礁 培育漁場生態資源

2018年05月03日 18:05 中時 李佳玲

3日在通霄漁港前舉辦記者會，播放人工魚礁礁體製作及投放過程的紀錄影片，工程單位也將等比例人工魚礁模型呈送給苗縣府。（李佳玲攝）

苗栗西部沿海長達52公里，加上魚類物種豐富形成良好的漁場。但近年受到漁民不當使用拖網，造成沿岸生態受到破壞。縣府為了培育近海漁業生態資源，在通霄白沙屯至新埔近海投放21座人工魚礁，除了防範拖網漁船駛入近海作業破壞生態外，也能照顧漁民的生計。

縣農業處處長陳錦俊表示，苗栗西部沿海近年遭受工業、家庭廢水汙染，加上漁民不當使用拖網，讓沿海漁業資源銳減，經常有漁民「捕不到魚」的窘境。因此縣府積極推動「人工魚礁」計畫，將分三期執行，設置21座鋼鐵礁，目前已投放完成12座。

漁業署署長黃鴻燕指出，沿岸漁業以往多是以獵捕性的經營型態，現今進入放牧性的栽培式漁業型態。苗栗西部海域海底資源豐富，投放「人工魚礁」後魚苗可快速游至珊瑚礁區，進行躲避及覓食，是最天然的環境。鋼鐵礁一方面也能防範各類拖網漁船駛入鄰近海域破壞生態，有效控制漁船補撈作業，維護生態穩定，讓海洋資源永續發展。

苗栗縣縣長徐耀昌表示，由於近年來海洋資源因過度補撈，造成生態失衡，政府致力加強漁業資源各項保育工作。除了舉辦種苗放流，喚起民眾對於海洋資源保育的概念，這次結合各界的力量，投放人工魚礁進行海洋復育，讓漁業資源得以永續開發利用。

(中時 )