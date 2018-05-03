指責管爺偷跑？吳茂昆東華任內9項兼職遭爆全是「事後追認」

2018年05月03日 18:16 中時電子報 林毅

吳茂昆在東華任內有高達9項兼職，都是教育部事後追認 (圖／翻攝自柯志恩臉書)

教育部9月7日才回函核可，並提到「案內所報兼職，部分係屬自102年4月即已受聘，嗣後請確實依規定程序及時辦理報核程序」，證實教育部認可事後追認 (圖／翻攝自柯志恩臉書)

教育部強勢「拔管」引遍地烽火。今天國民黨立委柯志恩在臉書爆料，教育部長吳茂昆擔任東華校長期間，多達9個兼職全都是「事後追認」，直呼這樣的部長怎麼有臉說別人偷跑。

民進黨政府死咬管中閔董事之位是在台大核准前就「提前上任、違法兼職」，並以此點為由，認定台大校長遴選有瑕疵，因此駁回管中閔當選資格。柯志恩在臉書上貼出兩張公文，指出吳茂昆在東華校長4年任內，自102年7月1日開始到104年8月1日，有多達九項兼職都是「已經生效」卻「事後追認」，東華大學卻在104年8月25日才提出申請，直到同年9月7日教育部才回函表示「貴校吳校長茂昆擬兼任財團法人信義文教基金會等10項委員職務疑案，原則同意」，正式核可。

從教育部公文中可以看出，其中一段寫著「案內所報兼職，部分係屬自102年4月即已受聘，嗣後請確實依規定程序及時辦理報核程序」，可證實在教育部核准前，吳茂昆就已經開始兼職，教育部等於也認可吳茂昆的事後報備。

柯志恩反問：「吳茂昆校長若非隱匿不報，就是未經核可就擔任董事多年，這樣的部長有何資格指控別人「偷跑」呢？」，口口聲聲以道德責人的吳部長該不該自清一下？

(中時電子報)