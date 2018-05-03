台積電呼籲社會與企業 認養弱勢家庭

台積電慈善基金會舉行「微孝無所不在」活動，鼓勵及時行孝，傳遞孝行觀念。基金會董事長張淑芬（右三）還分享台積電參與高雄氣爆、花蓮賑災救援心得。（李義攝）

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行孝行善不要遲疑，立即去做就對了。台積電慈善基金會3日在高雄市舉行「微孝無所不在」推動分享會活動，基金會董事長張淑芬分享台積電參與高雄氣爆、花蓮賑災救援心得，呼籲企業及社會認養弱勢家庭，集眾人之力，每個月1萬元，就能成為弱勢者活下去的力量。

高雄市代理市長許立明分享推動微孝的重要性，許立明哽咽地說，就業迄今沒有時間陪伴父母，覺得愧疚，期盼活動可以喚起人們及時檢討行孝。

內政部長葉俊榮則是想起媽媽從小教唱的歌，還有女兒曾對他說「阿嬤的腳指甲長了」，曾為此投書媒體副刊抒發為人子女的心聲。

張淑芬致詞時回顧台積電參與高雄氣爆、花蓮賑災的救援，屋頂被地震損毀的老伯伯，每天睡覺被子上要鋪塑膠袋以免被漏水滴濕，因基金會的協助而重展笑顏，令她感受到弱勢者需要社會關懷。

她呼籲企業與善心人士能認養弱勢家庭，集眾人之力，每月1萬元就能讓弱勢家庭獲得支持而活下去。

會後，許立明表示，感謝台積電在高雄氣爆時相挺與疼惜，他呼籲也相信很多企業界都會響認養弱勢家庭的善行。

會中，高雄女中美術老師也分享學生畫家族，進而增進祖孫彼此的情感，也挖掘出不少屬於個人的家族故事，也讓因忙於課業而疏於經營的親情重新有了溫度。

國發會主委陳美伶、日月光集團營運長吳田玉等人均出席，力挺微孝無所不在活動。

(中時 )

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