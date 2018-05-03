叫他們第一名 嘉藥觀光系導遊領隊考照創新猷

嘉藥觀光系領隊導遊證照考取人數再創新高。(嘉南藥理大學提供)

友善列印
中時
實際觀光系領隊實務課程讓同學實際擔任導遊領隊。(嘉南藥理大學提供)

107年專門職業及技術人員導遊與領隊考試放榜，嘉南藥理大學觀光事業管理系再傳捷報，104人通過華語領隊人員考試、華語導遊118人，取得外語英語組領隊資格則有9人，合計考取231人次，再創新高，更在全國單一科系名列前茅，學生笑擁證照，求職希望無窮。

嘉藥觀光系今年在領隊導遊國家考試能締造佳績，全賴考照達人劉仁民系主任帶領王宗彥和鐘大歡2位老師，開辦證照輔導班與考前衝刺班，展現師生共同努力成果，也為學生未來職涯發展，增添專業保障和信心。

順利考取外語領隊的觀光系大四生陳更翰說，領隊導遊是他的志向，感謝系上老師不辭辛勞指導，讓他在畢業前夕如願通過國考。

大三生蔡家熏也難掩興奮表示，這次有幸同時錄取華語導遊和領隊，看到系上同學在這次考試大放異彩，歸功於老師用心付出，無論在課堂或課後輔導，都讓同學受益良多，她有感而發說，老師常言「擁有夢想是一股動力，實現夢想才是一種能力！」激勵她雙料金榜題名。

觀光系主任劉仁民表示，嘉藥觀光系課程設計聚焦就業導向，因此，輔導領隊導遊考照是重點主軸。全國技職校院中，嘉藥觀光系擁有最多實務與教學經驗兼備的專技師資，學科融入國家考試與專業證照相關內容，加上定期安排企業參訪、產業實習、海外領團實務等課程，透過產學攜手合作，厚植學生職場競爭力，因此，考照率逐年攀升，屢創新高，學生在校即已「多照在手」，對於未來就業也有保障。

(中時 )

台積電呼籲社會與企業 認養弱勢… 西部沿海設人工魚礁 培育漁場生…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。