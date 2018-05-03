兩岸學子揮灑汗水 「樂樂棒球」促進情誼

2018年05月03日 18:41 中時 葉書宏

兩岸共6所國小學子齊聚新北市中和國小進行「樂樂棒球友誼賽」。（葉書宏翻攝）

兩岸共6所國小學子齊聚新北市中和國小進行「樂樂棒球友誼賽」。（葉書宏翻攝）

兩岸共6所國小學子齊聚新北市中和國小進行「樂樂棒球友誼賽」。（葉書宏翻攝）

兩岸共6所國小學子齊聚新北市中和國小進行「樂樂棒球友誼賽」。（葉書宏翻攝）

兩岸共6所國小學子齊聚新北市中和國小進行「樂樂棒球友誼賽」。（葉書宏翻攝）

兩岸共6所國小學子齊聚新北市中和國小進行「樂樂棒球友誼賽」。（葉書宏翻攝）

棒球搭起友誼橋梁！新北市中和國小與福建省福清市崇文小學互動多年，今年首度將交流活動移至戶外，兩岸共6所國小、逾150名師生進行「樂樂棒球友誼賽」，雙方學子在球場上盡情揮灑汗水，透過棒球拉近彼此情誼，球場上充滿孩子們的歡笑聲。

冠捷科技集團發跡於中和，連續6年舉辦兩岸交流活動，邀請福建省福清市崇文小學、廈門市翔安區第二實驗小學師生們來台進行7天交流訪問活動，分別參訪新北市中和國小、台北市永樂國小校園，與台灣學生們一起學習。

今年首度將交流活動移師至教室外，大陸2所國小與中和國小、台北市永樂國小、鄧公國小、市師附小，兩岸共6校、逾150名師生在中和國小操場進行「樂樂棒球友誼賽」。

學生們在球場上專注神情，依平日的練習與教練的指導戰術，全神投入比賽，一旁啦啦隊幫忙加油吶喊，球場上充滿歡樂笑聲，藉由交流活動，搭起兩岸友誼之橋。陳姓學生開心說，「這是難得的體驗，比在教室內上課還好玩！希望可以多打幾場。」

中和國小與福建省福清市崇文小學互動多年，雙方曾締結過姊妹學校；中和國小校長劉能賢表示，交流活動持續多年，每年都會有10名學生由師長帶隊互訪，學生們會進入班級學習，雙方教師會選定同一個內容，讓學生們體驗不一樣的教學方式。

主辦單位表示，樂見兩岸未來主人翁與教育界師長彼此交流、文化碰撞，為孩子們植下健康、快樂的希望。

(中時 )