土城桐花季本週末登場 晚間還可賞螢

2018年05月03日 18:39 中時 陳俊雄

今年的桐花季雖已接近尾聲，但重頭戲的新北市客家桐花祭「藝桐愛新北」主場活動將於本週末（5、6日）於土城南天母廣場登場，晚間賞螢步道則可以看到許多螢火蟲。為避免車潮堵塞，活動期間將實施交通管制，民眾可至捷運永寧站3號出口前搭乘付費接駁專車。

土城區長楊志宏表示，5月5、6日的桐花祭主場活動，會場入口處「愛心桐花拱門」裝置藝術，配合一旁的鑰匙，讓民眾來到土城可以開心打卡拍照。另現場有街頭藝人演出、生態導覽、客家美食、登山健行及森林定向越野尋寶趴等活動，還有觀光工廠參觀行程及桐花彩繪，以及每日限時限量手作創意糖霜桐花餅乾及客家童玩DIY，讓大家玩得盡興吃的開心!

土城區公所表示，桐花祭活動期間於千歲路、承天路、忠義路、忠承路、南天母路、龍泉路等路段實施交通管制，禁止汽車進入，民眾可於捷運永寧站3號出口轉乘付費接駁專車上山至南天母廣場，首班車為上午7時出發，南天母廣場末班車為下午6時，隨到隨開，採1段票收費。

5、6日下午6時在南天母路171巷口有導覽人員引導前往賞螢步道，在步道入口處就可以看到很多螢火蟲，想要參加夜間賞螢活動的民眾，可於捷運永寧站3號出口搭乘夜間賞螢公車至南天母廣場，首班車為下午6時，南天母廣場下山末班車為下午9時，詳細交通資訊可上土城區公所網站http://www.tucheng.ntpc.gov.tw/查詢。

(中時 )