三級保育類白鼻心當寵物養 動保所責付飼主終生飼養

2018年05月03日 18:32 中時 李其樺

基隆胡姓市民（右）8年前獲友人贈送保育類動物白鼻心，並帶回家飼養，感情如同家人般親密，卻也因此違反動保法，遭動保所開罰1萬元罰鍰，基隆市府動保所表示，考量白鼻心久經人為飼養，無法在野外生存，將責付飼主飼養白鼻心至終老。（李其樺翻攝）

基隆胡姓市民8年前獲友人贈送保育類動物白鼻心，並帶回家飼養，感情如同家人般親密，卻也因此違反動保法，遭動保所開罰1萬元罰鍰，基隆市府動保所表示，考量白鼻心久經人為飼養，無法在野外生存，將責付飼主飼養白鼻心至終老。

動保所近日接獲民眾檢舉，今（3）日上午會同警方前往暖暖區碇內某戶民宅執行聯合查緝，現場除查獲胡姓男子確違法飼養保育類野生動物白鼻心1隻，動保員觀察胡先生及家人與白鼻心互動親密，認定應僅單純飼養保育類野生動物，無意圖販賣之情事，依違反野生動物保育法處行政罰鍰1萬元並沒入白鼻心。

動保所長陳瑞濱表示，該隻雌白鼻心健康狀況良好，為8年前在碇內夜市向夜市擺攤販售寵物的吳姓友人贈送給胡男食用，不過胡男本來就喜愛飼養動物，常撿拾流浪犬貓飼養，並沒有宰殺食用，反而把這隻白鼻心當作寵物飼養迄今。

胡男表示，他不知道白鼻心為農委會公告之第三級保育類野生動物，不能持有、飼養、展示下，特地將白鼻心取名「狸狸」，8年來將牠飼養於門外屋樑上，讓牠可自由活動，和他們一家人感情親密；面對「狸狸」將被沒入處分，胡男和妻子、女兒當場和動保員求情，說已經把「狸狸」當作家人，希望不要拆散彼此。

陳瑞濱表示，該隻白鼻心經人為長期飼養，無法回歸野外環境，為顧及動物福利將採責付胡先生保管，繼續飼養至終老，動保所將白鼻心植入晶片列管，後續將不定期查訪。

動保所呼籲，民眾如發現非法飼養、買賣保育類動物，可立即撥打動物保護專線02-24280677或1999市民熱線檢舉或警察局110專線檢舉。

(中時 )