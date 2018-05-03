涂醒哲政治獻金案 查無實證地檢署簽結

嘉義市長涂醒哲違反政治獻金法等案件因查無實證，嘉義地檢署已簽結。（呂妍庭攝）

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嘉義市長涂醒哲與前衛生局長黃維民不歡而散，鬧上法庭，牽扯出涂醒哲政治獻金流向、九價疫苗採購疑雲等案件，今嘉義地檢署以查無具體實證，表示包括涂醒哲、吳信賢等涉嫌違反政治獻金等案，皆已簽結，至於涂醒哲告黃維民妨害名譽案件，嘉義地檢以黃維民是針對可受公評之事發表意見，未構成誹謗要件，不予起訴。

嘉義地檢署聲明稿指出，地檢署偵辦涂醒哲、吳信賢等涉嫌違反政治獻金法等案件，因查無具體不法，已予簽結，而本案為前衛生局長黃維民以簡訊通知友人有關被告涂醒哲行為涉有違失，經媒體大肆報導後，由嘉義地檢署主動分案，並指揮嘉義市調查站調查。

至於涂醒哲對黃維民提出妨害名譽告訴，嘉義地檢署偵查終結，認為疫苗採購涉及公共利益，涂醒哲身為公眾人物，長期從事政治活動，又現任嘉義市長要職，其品德、操守之良窳，攸關人民權益、社會公共福祉甚鉅，其是否有介入採購圖利一事，自屬可受公眾評論之事。

因此，黃維民對於具體事實有合理懷疑或推理，依其個人主觀價值判斷，提出評論意見，不問其評論的事實是否真實，即可推定表意人係出於善意，以避免被告或人民因恐有侵害名譽之虞，無法暢所欲言或提供一般民眾亟欲瞭解或參與相關資訊，而能使輿論可對政府行政發揮有效監督。據此，黃維民藉由公開信評論並提出相關質疑，對可受公評之事發表意見，與誹謗罪構成要件不符，予以不起訴處分。

(中時 )

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