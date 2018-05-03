早期療育設備升級 美善「暖心坊」開幕

2018年05月03日 18:42 中時 曹婷婷

28年前，美善基金會附設光明早期療育服務中心是台灣第一個早期療育服務單位，提供發展遲緩及身心障礙兒童時段式「一對一」早期療育，隨著設備使用多已老舊，一修再修，在各界善心挹注修繕經費下，療育空間煥然一新，匯集各界暖心的愛，美善基金會3日為「暖心坊」揭牌，期許療育服務如虎添翼。

「上天彷彿聽見大家的殷殷期盼！」美善基金會指出，國際扶輪社3490地區的九分區新北市百合扶輪社、五工扶輪社、泰山扶輪社、頭前扶輪社、新北圓桌扶輪社知道中心的期盼後，熱切伸出援手，讓基金會打趣，好像上天聽到他們的聲音。

美善基金會附設光明早期療育服務中心始於民國79年，是台灣第一個早期療育服務單位，在台南深耕近30年，教室內長期磨損的木質地板與塑膠地墊、一修再修的跑步機，相信透過建構完善軟硬體設施與一個安全友善的療育空間，必能成為慢飛天使家庭最強而有力的後盾。

5月3日上午，美善基金會附設光明早期療育中心熱鬧滾滾的準備「暖心坊」揭牌儀式。嶄新的日托班教室木質地板、感統教室專業鋪上運動地墊、兒童專用跑步機、孩子們最愛的球池與教具等，讓孩子與家長驚喜不已。

長期在進行家庭支持服務時，基金會總苦無一個舒適、不受干擾的空間，如今也能開心布置「暖心坊」，並進行空間的揭牌與祝聖儀式，希冀透過這樣一個友善與支持的環境與空間，可以讓慢飛天使的家長們紓解教養上的壓力，一同討論教養上的甘苦，在老師與社工的支持下一起陪伴孩童成長。

美善基金會光明早療中心徐僖凰主任表示，去年早療共服務163位0至6歲小朋友及其家庭，總服務量達6679人次，全年結案人數為76人。服務人數以發展遲緩居多占82.2%，年齡層則以0-3歲78.4%為多數，其中，也有6位學童因接受服務後已無遲緩現象，學習表現與一般孩童無異。

今年4歲的宣萱患有胼胝體發育不全症、合併動作、語言發展遲緩與癲癇，因胼胝體發育不全使他在動作的發展能力遠不及一般2歲孩子，肌耐力不足導致常常因碰撞而跌倒、上下樓梯也較為困難。為提升宣宣的肌耐力，老師每天早上為他安排許多肢體訓練，藉由每天使用跑步機10-20分鐘，經過半年時間，宣宣走路、爬樓梯的速度變快。

美善基金會執行長吳道遠神父表示，美善基金會每年需自籌2000萬元經費，為此，最近也籌辦馬拉松活動籌募，希望大家繼續支持美善提供優質服務，基金會服務電話06-2365328。

(中時 )