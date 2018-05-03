夜問打權》綠委林靜儀提「晚上10點限電」 只是反諷？

5月3日夜問打權主持人黃智賢（右起），來賓：董智森、鄭照新、費鴻泰、王鴻薇、李勝峰。（圖／中天提供）

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中時電子報
綜合報導

缺電危機要來了？綠委林靜儀提「晚上十點限電」，解決能源、少子化問題？李應元竟贊成？竟要大家「改變生活型態」？真「只是反諷」？不是試水溫？

教長爭議多！藍委抗議杯葛喊「下台」，吳茂昆還坐得住？教部違法濫權拔管，蔡政府心裡只有藍綠，沒有是非？教部用「無利益迴避」拔管！怎沒用同樣標準拔吳茂昆？政府粗爆拔管，台灣第一學府沒校長，台大前途茫茫？拔管涉及金管會，顧立雄為何避談？3天2嗆記者？怎看教部拔管？陳良基：我是科技部長，我有我的苦衷！

建中畢業棄台清交不讀？只想去北京大學！台灣成邊陲？陸舞台大、機會多！台青赴陸同儕效應，一個牽一個？陸惠台vs.蔡政府反中+台式文革，台青為未來紛赴陸？

蔡政府不認九二！朋友越來越少，國際地位岌岌可危？大陸是世界第二大經濟體！多明尼加總統：無法想像不和陸建交！梵蒂岡、海地邦交亮紅燈？蔡政府不認九二急也沒用？總統、閣揆、外長竟稱大陸「中國」，切割兩岸？違一中憲法！

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

費鴻泰(立法委員)

李勝峰(政治評論員)

王鴻薇(台北市議員)

鄭照新(國會助理)

(中時電子報)

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