王陽明獻出婚後第一次 害羞示範「雙人姿勢」

2018年05月03日 18:46 中時 潘鈺楨

王陽明（左）也喜歡看電視追劇。（三星提供）

王陽明3日現身台灣三星2018 QLED量子電視發表會，現場地獻出婚後的第一次：偷打電玩，王陽明用大螢幕體驗遊戲玩家模式，大呼爽度爆表，直嚷要搬兩台，一台當母親節禮物，一台給未來自己孩子的母親，也就是老婆，預祝母親節快樂。

愛妻的他介紹電視，表示關機時可以隱身於牆面，可以當作超大數位相框，回味與愛妻蔡詩芸旅遊的恩愛照，放閃無極限。他還應主持人要求示範了與蔡詩芸雙人一起看電視的姿勢，他會以手臂為枕，讓蔡詩芸靠在上面。這麼恩愛，究竟有無做人計畫？他神秘笑稱：「有任何消息會再跟大家說！一切順其自然。」

王陽明婚後常與另一半體驗大自然，但單身時的他其實也喜歡宅在家裡打電動，獻出首次在活動舞台上打電玩的處女秀，對於流暢的畫質及鮮豔的色彩感到驚喜不已，讓他偷偷懷念起單身時獨佔電視的時光。婚後雖然兩個人都崇尚體驗大自然的戶外活動，但有時窩在家裡一起看電視追劇，也是他覺得很幸福的享受。他之前在拍古裝劇《三國機密之潛龍在淵》，飾演郭嘉大受好評，瀏覽量已破20億，覺得是很大的挑戰，因為中文用字比較複雜，好在本身很喜歡歷史的故事，所以演起來很開心。

王陽明對於三星全新推出的QLED量子電視大讚不已。具有強烈個人風格的王陽明，除了喜歡簡單乾淨的打扮外，對居家生活環境更有控制慾，喜愛簡潔風格的他，對於電視選購的要求除了大尺寸之外更要求外型簡約，三星2018 QLED量子電視極簡外型以及單一美型連接線，深深擄獲王陽明微潔癖的心!獨家變色龍模式更能將電視融合於整體居家設計。

(中時 )