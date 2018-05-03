王陽明獻出婚後第一次 害羞示範「雙人姿勢」

王陽明想送老婆跟媽媽電視當母親節禮物。（三星提供）

友善列印
中時
王陽明（左）也喜歡看電視追劇。（三星提供）

王陽明3日現身台灣三星2018 QLED量子電視發表會，現場地獻出婚後的第一次：偷打電玩，王陽明用大螢幕體驗遊戲玩家模式，大呼爽度爆表，直嚷要搬兩台，一台當母親節禮物，一台給未來自己孩子的母親，也就是老婆，預祝母親節快樂。

愛妻的他介紹電視，表示關機時可以隱身於牆面，可以當作超大數位相框，回味與愛妻蔡詩芸旅遊的恩愛照，放閃無極限。他還應主持人要求示範了與蔡詩芸雙人一起看電視的姿勢，他會以手臂為枕，讓蔡詩芸靠在上面。這麼恩愛，究竟有無做人計畫？他神秘笑稱：「有任何消息會再跟大家說！一切順其自然。」

王陽明婚後常與另一半體驗大自然，但單身時的他其實也喜歡宅在家裡打電動，獻出首次在活動舞台上打電玩的處女秀，對於流暢的畫質及鮮豔的色彩感到驚喜不已，讓他偷偷懷念起單身時獨佔電視的時光。婚後雖然兩個人都崇尚體驗大自然的戶外活動，但有時窩在家裡一起看電視追劇，也是他覺得很幸福的享受。他之前在拍古裝劇《三國機密之潛龍在淵》，飾演郭嘉大受好評，瀏覽量已破20億，覺得是很大的挑戰，因為中文用字比較複雜，好在本身很喜歡歷史的故事，所以演起來很開心。

王陽明對於三星全新推出的QLED量子電視大讚不已。具有強烈個人風格的王陽明，除了喜歡簡單乾淨的打扮外，對居家生活環境更有控制慾，喜愛簡潔風格的他，對於電視選購的要求除了大尺寸之外更要求外型簡約，三星2018 QLED量子電視極簡外型以及單一美型連接線，深深擄獲王陽明微潔癖的心!獨家變色龍模式更能將電視融合於整體居家設計。

(中時 )

金南珠演活韓劇女主角 專屬主播… 林姿佑戳瞎眼維繫婚姻 Julie7秒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。