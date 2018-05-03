凱達基金會募款餐會明登場 祭出美女兵團應戰璩美鳳

2018年05月03日 19:13 中時 曾薏蘋

凱達格蘭基金會13週年感恩募款餐會明晚登場，統促黨發言人璩美鳳買了台北募款餐會餐券參加餐會，擔心餐會因此變調，波及到前總統陳水扁再被抓去關，凱校今天沙盤演練，將派出美女兵團應戰，已擬好教戰守則，將璩美鳳「請」出會場。

凱達格蘭基金會預定明天舉辦感恩募款餐會，因為璩美鳳買了一張5000元餐券，攪亂一池春水，陳水扁粉絲成立的「新勇哥物語」日前更為此發文，「統一促進黨發言人璩美鳳將到5/4凱達格蘭基金會感恩募款餐會鬧場！」文中指璩美鳳已要到一張入場券，要調查這張入場券是怎麼來的？「查是誰給她入場券的？有一張就有第二張、第三張？請與會人士要小心『匪碟』就在身邊！」

民進黨立委高志鵬身兼凱達基金會董事長，對於這位「貴客」，辦公室全員今天開始嚴正以待，因為統促黨最近抗議手法花招百出，製造不少對立，因此高志鵬辦公室今天也開始沙盤推演，祭出不少戰術，以防餐會變調。

據指出，凱達格蘭基金會也證實，確實收璩美鳳的匯款單，為了阻止璩美鳳踢館，今天主辦單位也用Line錄了一段教戰手冊，提供給明天負責「款待」璩美鳳的工作人員。

由於統促黨戰力也頗驚人，高志鵬辦公室有不少壯丁跟小鮮肉，原本想讓男生上陣，但主辦單位想派擔心，若由男生出面，到時推擠時不小心碰觸，導致「打人喊救人」，衍生性騷擾的疑慮，因此決定改派出娘子軍應戰，由於高志鵬辦公室、服務處不少美女，到時將由這幾位娘子在第一線，「招待」璩美鳳。

今天下午，娘子軍開始熟記這段用line錄製的教戰手冊，若璩美鳳真的出席，先派出女子兵團的首席打頭陣，先以勸導方式先發制人，告知璩，「因為您是要來談統獨，為了維護現場秩序跟安全，不方便讓您入場，您所匯的款項會全數退還……」，若勸導無效，其他娘子軍會先上前圍堵，若防線再被攻破，主辦單位已聯絡好轄區員警，適時救援。

由於餐會時間逼近，除了璩美鳳，台北市長柯文哲、前總統陳水扁等都會出席。

最近在阿扁的「ABC」群組對話，有嗅出緊張氣氛，擔心節外生枝，反害阿扁再被抓去關，大家都在留言，彼此提醒要保護總統，或聽從主辦單位、場控的安排不要做任何個人情緒及任何想法的動作。

(中時 )