南投藝術家齊心奉獻 捐152件義賣籌基金推廣藝術教育

南投縣藝術家凝聚奉獻，130多人捐畫152件義賣，協助扶植藝文團體、推廣藝術教育。（沈揮勝攝）

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▲152件義賣畫作已編輯成冊，並將作者與作品簡介收錄在南投縣文化基金會粉絲頁供查詢；本報記者也捐出作品，共襄盛舉。（沈揮勝攝）
義賣會前記者會，嘉賓如雲。（沈揮勝攝）
義賣會前記者會，嘉賓如雲。（沈揮勝攝）
李轂摩的水墨(右)與前縣長林源朗的書法(右二)。（沈揮勝攝）
謝坤山(左)與文化局長林榮森(右)的書法。（沈揮勝攝）
簡銘山(左)與張文岳的作品。（沈揮勝攝）

成立於1986年的南投縣文化基金會，30年來每年靠著孳息補助眾多藝文團體發展，近年因利率大幅降低孳息有限，為求累積更大動能，扶植藝文成長，該縣縣籍藝術家齊心協力，合捐152件作品，將於12日至23日舉辦義賣會，所得投入永續提升藝術文化的良性循環。

副縣長陳正昇指出，捐畫響應的藝術家包括李轂摩、柯耀東、寧可、謝坤山、姚淑芬、陳輔弼等130餘人，本報記者亦受邀捐出水彩畫作參與義賣。152件作品創作媒材包含工藝類及水彩、水墨、油畫、書法、膠彩、壓克力、攝影等，標價3500元到25萬元不等；義賣籌款目標為500萬元。

開展前已有9件受到認養，包括李轂摩、簡銘山、柯適中、陳培澤、曾麗絹、洪助誠、張文岳及前縣長林源朗、現任文化局長林榮森的作品。

陳正昇說，義賣作品將於12日起在南投縣文化局「玉山展覽室」、「九九展覽室」展出，同日上午10點30分開幕茶會。所有的作品都是一時之選，更代表各界對南投藝文發展的關心之作，期盼更多企業界及愛好藝文人士捧場支持。

林榮森表示，所有的義賣作品與捐贈人簡介，都可以在該基金會臉書粉絲頁查詢。展售期間未售出作品，將於展場結束後歸還給捐贈者，在展售期間沒有認購到的朋友們，也可於該基金會臉書繼續認購，為期2個月。

(中時 )

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