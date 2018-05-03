驚險瞬間！險釀最大空難 加航幾乎撞機才拉起影片曝光

加拿大航空A320客機。(圖/shutterstock)

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中時電子報

加拿大航空（Air Canada）一架空中巴士A320客機，去年7月在舊金山國際機場降落時，駕駛誤將隔壁的滑行道看成塔台指示降落的跑道，差點撞向在該滑行道上的4架滿載乘客的飛機。直到近日加航仍在調查這起事件，而且近日機場塔台是事發當下拍下的驚險影片也曝光，只見錯降的加航客機距離跑道上一架飛機離地面僅18公尺處才拉回，險釀成「航空史上最嚴重的災難」。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）2日公布了2017年7月7日，事發當下塔台所拍下的驚險影片，影片中可見遠方亮著燈的加拿大航空AC759欲降落在滑行道C上，幾乎是貼近了滑行道上的2架停在飛機的頂部，直到千鈞一髮之際才拉回。

AC759差點降落錯跑道示意圖。(圖/google map截圖、蔡萱製圖)

國家運輸安全委員會也公布了部分調查結果，當加拿大航空班機飛到滑行道C時，不斷下降飛過低空撩過當時停在最外圍的聯合航空波音787，接著在2秒後飛至菲律賓航空空中巴士 A340上方時到最低點，也就是59英呎才拉回，使飛機沒有繼續下降。而驚險的是空中巴士 A340的最高點距離地面有55英呎。

當時加航AC759航班駕駛們稱因為當時機場28L跑道關閉，導致他們誤將其右邊的28R當作28L，並把自己在空中排隊準備下降的滑行道C當成28R，更說他們沒有看到正在滑行道C上等待起飛的4架飛機，但他們有感覺到那些地方似乎出了錯。

雖然目前這起調查仍在進行中，但根據目前已經公布的結果顯示，當時停在滑行道C上的菲律賓航空眼見加航越飛越進，因此還開啟燈想要警告加航，當加航駕駛其實並沒有看見菲律賓航空的燈，加航駕駛只是有感覺到「有地方不對勁」才將飛機拉回。

當時滑行道上有4架載滿乘客的飛機，所有乘客加機組人員接近1000人，包括3架聯合航空班機以及1架菲律賓航空正在等待起飛，報告揭露加航駕駛在距離地面25公尺時，才開始開啟引擎拉回飛機，在距離地上客機18公尺的上低空飛過後攀，當時地上的聯航駕駛回報塔台驚呼：「加航班機從我的正上方掠過」。

(中時電子報)

文章來源：Video shows how close Air Canada flight came to landing on taxiing planes

文章來源：5 feet?! Shocking SFO video, data reveal Air Canada plane came perilously close to aircraft on taxiway

文章來源：Terrifying video shows descending Air Canada plane come within 26 FEET of jets on taxiway in San Francisco putting lives of 1,000 people at risk

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