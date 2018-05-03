驚險瞬間！險釀最大空難 加航幾乎撞機才拉起影片曝光

2018年05月03日 18:48 中時電子報 蔡萱

加拿大航空（Air Canada）一架空中巴士A320客機，去年7月在舊金山國際機場降落時，駕駛誤將隔壁的滑行道看成塔台指示降落的跑道，差點撞向在該滑行道上的4架滿載乘客的飛機。直到近日加航仍在調查這起事件，而且近日機場塔台是事發當下拍下的驚險影片也曝光，只見錯降的加航客機距離跑道上一架飛機離地面僅18公尺處才拉回，險釀成「航空史上最嚴重的災難」。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）2日公布了2017年7月7日，事發當下塔台所拍下的驚險影片，影片中可見遠方亮著燈的加拿大航空AC759欲降落在滑行道C上，幾乎是貼近了滑行道上的2架停在飛機的頂部，直到千鈞一髮之際才拉回。

AC759差點降落錯跑道示意圖。(圖/google map截圖、蔡萱製圖)

國家運輸安全委員會也公布了部分調查結果，當加拿大航空班機飛到滑行道C時，不斷下降飛過低空撩過當時停在最外圍的聯合航空波音787，接著在2秒後飛至菲律賓航空空中巴士 A340上方時到最低點，也就是59英呎才拉回，使飛機沒有繼續下降。而驚險的是空中巴士 A340的最高點距離地面有55英呎。

當時加航AC759航班駕駛們稱因為當時機場28L跑道關閉，導致他們誤將其右邊的28R當作28L，並把自己在空中排隊準備下降的滑行道C當成28R，更說他們沒有看到正在滑行道C上等待起飛的4架飛機，但他們有感覺到那些地方似乎出了錯。

雖然目前這起調查仍在進行中，但根據目前已經公布的結果顯示，當時停在滑行道C上的菲律賓航空眼見加航越飛越進，因此還開啟燈想要警告加航，當加航駕駛其實並沒有看見菲律賓航空的燈，加航駕駛只是有感覺到「有地方不對勁」才將飛機拉回。

當時滑行道上有4架載滿乘客的飛機，所有乘客加機組人員接近1000人，包括3架聯合航空班機以及1架菲律賓航空正在等待起飛，報告揭露加航駕駛在距離地面25公尺時，才開始開啟引擎拉回飛機，在距離地上客機18公尺的上低空飛過後攀，當時地上的聯航駕駛回報塔台驚呼：「加航班機從我的正上方掠過」。

(中時電子報)