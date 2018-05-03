「甜心主播」林書煒美顏凍齡 竟是青少女的媽？

2018年05月03日 18:54 中時 陶福媛

幸福女強人林書煒配戴天梭表（TISSOT）依婷系列女表，小表盤設計十分細緻優雅，搭配PRADA新裝，女人味十足。（JOJ PHOTO攝影）

POP Radio台長林書煒配戴天梭表（TISSOT）杜魯爾系列女表，搭配PRADA春夏新裝，展現知性專業的一面。（JOJ PHOTO攝影）

POP Radio台長林書煒配戴天梭表（TISSOT）杜魯爾系列女表，搭配PRADA春夏新裝，展現知性專業的一面。（JOJ PHOTO攝影）

天梭表本季主打杜魯爾系列機械女表，搭載80小時動力儲存的自動機芯，只要2萬5300元。（TISSOT提供）

天梭表本季主打杜魯爾系列玫瑰金色機械女表，搭配鱷魚皮表帶，售價2萬7100元。（TISSOT提供）

天梭表本季主打杜魯爾系列珍珠母貝表盤機械女表，2萬3600 元。（TISSOT提供）

天梭表本季主打杜魯爾系列珍珠母貝表盤機械鑲表，2萬8100 元。（TISSOT提供）

天梭表海浪系列女表，珍珠母貝表盤鑲有22顆鑲石排列成波浪，售價2萬900元。（TISSOT提供）

「幸福女強人」林書煒擁有女人夢想的一切，老公蔡詩萍是才華洋溢又帥氣的作家，而她也事業有成，目前擔任POP Radio台長，擁有美滿的婚姻和成功的事業。不過最讓她得意的角色，不是電台台長，更不是作家的太太，而是國一青少女的母親。

林書煒笑說，很難想像女兒竟然已經上國中，昔日小可愛的模樣已經不見了，女兒開始有了自己的想法，開口閉口「為什麼要這樣？」，反過頭來質疑父母。為了追趕上女兒成長的腳步，她開始轉換心態，以朋友的角度「建議」，而非父母權威的「命令」，但有時仍讓她有些招架不住。

「有回我和女兒說話，她竟然翻白眼，我嚇了一跳，問她『妳剛剛是在翻白眼嗎？』，結果她自己也嚇一跳！」林書煒說，這就是青春期的孩子，要以平常心看待孩子的反叛，因為孩子面對自己的成長與轉變，同樣也是驚慌失措，需要父母更多的包容和體諒。

為了能與女兒一起成長，林書煒花了很多時間和心思陪伴女兒，女兒對她幾乎無話不談，連秘密也可分享，「直到現在，我們母女倆還會一起泡澡呢！」

林書煒笑說，每年母親節女兒都會送她一個驚喜，今年女兒預告她的零用錢已經在去年遊學時花完了，因此會手作一張立體卡片送她，讓她滿心的感謝，「已經很感恩了，她的爸爸連父親節卡片都沒有呢！」說完，忍不住得意地哈哈大笑。

這回林書煒受邀拍攝天梭表（TISSOT）時尚單元，配戴春夏主打的杜魯爾女表，搭載80小時動力儲存的自動機芯，只要2萬5300元，展現專業知性的一面。另一款天梭表纖細紅表帶的小面盤依婷系列女表，則與同色系的PRADA春夏女裝搭配，辣媽主播的時尚指數破表。

(中時 )