莫子儀創作文集拍成短片 準備舞台劇很《失眠》

2018年05月03日 19:11 中時 潘鈺楨

鍾永豐（左）贈送書堆造型抱枕給莫子儀。（光點台北提供）

「2018臺北文學．閱影展」3日舉行記者會，台北市政府文化局局長鍾永豐、台灣電影文化協會執行長陳伯任、策展人楊元鈴，以及嘉賓莫子儀出席。莫子儀個人創作文集《失眠的人》所改編的短片《3260》將在影展放映，《失眠的人》也將改編成舞台劇，今年巡演，莫子儀表示這次由他編導，為此壓力不小，不免失眠。

他常常晚上沒睡或是只睡2、3小時，有時5、6點才入睡。雖然失眠至少15年，但他沒為此就醫，認為根源是「自己」，所以睡不著時就寫東西、看出、或是出門看夜景、沿河邊散步。曾經在深夜在外遊蕩被警察攔檢，以為他是不是吸毒或賣毒品，「可能我都抬頭看天空或放空，旁人看起來怪怪的。」

他有接觸像是瑜伽、冥想、靜坐等，試圖舒緩失眠。有沒有想過談戀愛？他認為若機會來了，不會說一定要抓住，也不會不抓，最根本問題還是「自己」，無法靠與其他人相處得到解決。至於自己有怎樣的問題？他說：「對世界有太多疑惑、太叛逆，會不斷停不下來地思考許多事。」

莫子儀表示很榮幸參與記者會盛會，自稱年輕時不學無術，直到上大學之後才走進文學的世界，近期為了演出台灣40年代重要作家及小說家呂赫若的文學改編戲劇，苦讀日記和小說，甚至硬背樂譜、學唱聲樂，表現亮眼。今年影展主題出自東西方二位才子：巴布狄倫、三島由紀夫，莫子儀在現實生活中寫書出版創作文集，並演出自己筆下原著故事所延伸的短片《3260》，他認為：「改編文學是二次、三次的創作。」

本屆閱影展呈現巴布狄倫、三島由紀夫等近代一甲子時光的風華，橫跨中外佳片，從文學到電影，從經典傳奇到紀錄史詩，一連17部文學片單。局長鍾永豐相當推崇今年影展兩大焦點人物，認為片單陣容比起以往更加堅強，諾貝爾文學獎等級的作家三島由紀夫相關電影都值得一看，另外也非常推薦記錄了美國六○年代搖滾音樂盛景的電影《別回頭》，邀請台北市民到光點台北欣賞影展。

＊2018臺北文學．閱影展

影展期間：2018年5月31日（四）～2018年6月14日（四）

影展地點：光點台北電影院（台北市中山北路二段18號，近捷運中山站3號出口）

＊影展開賣日：5月5日（六）12:00起

請親洽光點台北服務櫃台（02-2511-7786）或上全台兩廳院售票系統購買。

影展票價：每張全票200元

影展套票：每套6張，售價960元（僅限現場購買，需於現場確認場次）

影展套票禮：「王德傳三角立體茶包─普洱茶體驗組、伊聖詩─旅行萬用包」乙份。（數量有限，隨機出貨，送完為止）

(中時 )