找回掉落手機 櫻花妹感動淚灑派出所

上月底一名日籍女子和友人前往新北市九份老街遊玩，卻不慎遺失手機和信用卡，緊張的不知道怎麼辦，幸好警方獲報後，順利找回女子掉落的手機和信用卡並物歸原主，讓這名日籍女子（左二）當場感動落淚，感謝台灣警察的溫暖協助。（李其樺翻攝）

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找回掉落手機 櫻花妹感動淚灑派出所

上月底一名日籍女子和友人前往新北市九份老街遊玩，卻不慎遺失手機和信用卡，緊張的不知道怎麼辦，幸好警方獲報後，順利找回女子掉落的手機和信用卡並物歸原主，讓這名日籍女子當場感動落淚，感謝台灣警察的溫暖協助。

每逢周末假日九份山城等著名觀光地區往往是人潮擁擠，遊客一不注意便會遺失錢包、手機等重要物品，也使得派駐當地的派出所警員練就一身尋人尋物的好功夫。

上月28日有民眾在九份老街撿到手機，並送至九份派出所，值班警員廖子晴在檢視時發現手機已上鎖，且背後還有一張寫著日本名字的信用卡外，無其他更多資訊。當下利用廣播系統在九份老街內廣播外，更撥打電話詢問周邊派出所有無遺失手機旅客報案。

警方表示，來自日本東京的27歲遊客矢代實惠在搭車離開九份後，發現身上的手機及信用卡遺失，緊張的就近到瑞芳派出所報案，雖然語言不通，不過瑞芳警分局早已有許多尋人尋物豐富經驗，警員在利用英語及手勢溝通了解後也立即將失主資料及遺失物通報九份派出所。

在兩個派出所資料相互比對下，認為該手機就是這名日本籍遊客所遺失，當警員廖子晴將手機歸還給矢代實惠時，這名日籍遊客卸下心中緊張大石，感動的當場淚灑派出所，只能不斷地向警員道謝。

(中時 )

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